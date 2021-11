Muerte de Cristian Mosquera, actor de ‘La mamá del 10′: denuncian inconsistencias en la necropsia

A pocos días de conmemorarse el primer aniversario del fallecimiento de Cristian Mosquera, el niño que ganó fama entre los colombianos por su protagónico en ‘La mamá del 10′, su padre Eduar brindó una entrevista para el programa ‘Expediente final’ (Caracol Televisión), a través de la cual hizo públicos los vacíos que, según él, tiene el reporte de necropsia entregado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Cabe recordar que el cuerpo sin vida del menor de 14 años fue hallado por las autoridades el 16 de noviembre de 2020 en un potrero de la localidad de Bosa , luego de que saliera de su casa el día anterior en compañía de unos amigos para, supuestamente, irse a encontrar con un familiar.

Y aunque el documento de necropsia concluye que la muerte de Cristian fue resultado de un suicidio, versión que apoyó por su maestro de arte dramático al argumentar que el menor sufría de cuadros depresivos, otros hallazgos del reporte post mortem, como la posición en la que fue encontrado el cadáver y la “presencia de discretas lesiones traumáticas exteriores que no justifican la muerte”, generan para muchos serias inconsistencias en dicha versión.

Además, según Eduar Mosquera, el resultado del reporte emitido por las autoridades se dio a raíz de una hipótesis que él y algunos de sus familiares, en medio del dolor que los invadió al llegar al lugar donde se hallaba el cuerpo del niño, emitieron públicamente.

De igual manera, el hombre advierte que la sudadera que portaba el menor durante su último día de vida era nueva, pero al momento de encontrarlo sin vida estaba rota y tenía signos de maltrato.

“La sudadera que él tenía estaba rota por detrás... molida, como cuando a ti te arrastran. También, por el perfil, en la ropa se veía como cuando a uno lo quieren levantar y se rasga, pero esa sudadera no tenía que estar rota porque estaba nueva”, agregó Eduar Mosquera, quien manifestó también haber sido víctima de ataques en redes sociales tras el trágico suceso, ya que muchas personas lo culparon de “no darle amor” a su hijo y “maltratarlo”, algo que él negó rotundamente.

En su entrevista con ‘Expediente final’, el padre de Cristian Mosquera también dejó saber que el fiscal cerró el caso de investigación sobre la muerte de su hijo, porque no había una persona a la que se acusara de la muerte del niño.

“No investigaron, no miraron las cámaras del sector que tiene todo para ser investigado. Y no solo eso, el cuerpo después de estar sin vida él habla, si tu revisas y miras todos los signos del cuerpo hablan por sí solos, pero la verdad ellos no hicieron nada ¡Es ilógico!, una persona que se envenena no va a tener la posición que tenía el cuerpo en ese pasto. (Lo mataron) por envidia, tal vez le inyectaron algo que le causó la muerte y fueron a tirarlo allá, todo está dentro de lo posible, pero menos que se haya quitado la vida”, concluyó.