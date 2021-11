La colombiana Fabriana Arias, campeona mundial de patinaje

Fabriana Arias es una de las patinadoras colombianas más laureadas en el mundo. Gracias a su disciplina y consagración ha logrado ser 16 veces campeona mundial. Este sábado Arias conquistó la presea de plata, tras dominar en las últimas cinco vueltas del circuito.

Por su parte, la selección de Colombia de Patinaje de Carreras confirmó su favoritismo y cosechó las ocho medallas de oro, entre la rama masculina y femenina, que estuvieron en juego en la jornada de apertura del Mundial de Patinaje que se celebra en Ibagué, departamento del Tolima.

Fabriana Arias es la única colombiana que posee tres medallas de oro en la historia de los Juegos Mundiales, además de ser múltiple campeona de Juegos Bolivarianos y Suramericanos. Cabe resaltar que la primera vez que ganó fue en el año 2015, cuando logró su consagración en los Juegos Nacionales, certamen en el que se llevó seis medallas de oro y dos de plata y se convirtió en la gran figura del certamen.

El año 2017 ha sido el más importante de su carrera, porque después de superar una fuerte lesión en sus tobillos, sufrida durante su participación en la Copa Europea de Patinaje, llegó a los Juegos Mundiales en Wroclaw, Polonia, certamen múltiple que se realiza con los deportes no incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos. En tierra polaca, la antioqueña alcanzó cinco medallas, tres de oro y dos de plata, para convertirse en la figura de los Juegos, distinción otorgada por la Asociación Internacional de Juegos Mundiales (IWGA).

Actualmente, su objetivo está centrado en reafirmar su papel en los próximos Juegos Mundiales, que fueron aplazados un año por la pandemia del COVID-19 y se llevarán a cabo en el 2022. “Me siento muy contenta porque no se van a realizar dentro de un año sino dentro de dos, lo que me da más tiempo para seguir recuperándome del nacimiento de mi hijo y continuar mi preparación para cumplir como es debido. Me siento muy tranquila y motivada, porque tengo muchas ganas de asistir nuevamente”, explicó la patinadora tras finalizar el primer día de competencia.

En una entrevista con el periódico El Espectador, Arias confesó que cuando supo que estaba embarazada se encontraba en plena concentración y debió conseguir unos tiquetes de vuelta a Medellín para empezar una “vida normal”. Además, dijo que: “El hecho de no poder estar en el Campeonato Mundial y los Juegos Nacionales me dio duro. Y cuando nació mi hijo fue difícil también el proceso porque el cuerpo se transforma por completo”.

Asimismo, explicó que al retomar este deporte volvió a sentir una adrenalina muy grande. “No puedo explicar la emoción, la adrenalina y felicidad que sentí por volver a los patines. Esa sensación que sentí como cuando era niña y estaba empezando, esa alegría de soñar con ser otra vez campeona mundial, pero ahora siendo mamá”.

