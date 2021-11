Chicho Arango expresa su orgullo por ser llamado a la selección Colombia, estos son sus cifras con Los Angeles FC

Chicho Arango, hombre del partido con LAFC, es el máximo anotador de la franquicia californiana en la MLS / (Twitter: @SomosLAFC)

Desde el semestre pasado, en el que vistiendo la camiseta de Millonarios fue uno de los mejores jugadores de la Liga BetPlay, Cristian Chicho Arango fue postulado por algunos periodistas deportivos para integrar la selección Colombia. Y en el segundo semestre de este 2021, gracias a sus más que destacadas actuaciones con Los Angeles Football Club, aumentó la fuerza del ‘grito’ hacia Reinaldo Rueda para que lo convocara.

Pues bien, Chicho finalmente fue tomado en cuenta por el DT del combinado tricolor, para afrontar los próximos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022, programados el 11 y el 16 de noviembre, ante Brasil y Paraguay, respectivamente. Por la convocatoria, el delantero de 26 años no ocultó su emoción y en sus redes sociales compartió el listado de los 24 jugadores que se concentrarán de cara a los compromisos que se avecinan, acompañado del mensaje: “Qué lindo sentimiento y orgullo”.

Las razones por las cuales Chicho está con la Tricolor se pueden cuantificar:

“En 16 partidos disputados con Los Angeles F.C. en lo que va de esta temporada, anotó 13 goles. Tan bien le ha ido en el club que no solo parece un delantero que ya tuviera por lo menos una campaña allí, sino que es el quinto artillero histórico”.

El promedio goleador de Arango en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos ha sido de 0,8 dianas por partido, números que fascinan a cualquier entrenador, mucho más a Rueda, que en la triple jornada de eliminatorias de octubre se refirió a la falta de definición de algunos delanteros, con los que comenzó terapia psicológica, tal es el caso de Duván Zapata y Rafael Santos Borré.

“Ellos quieren ser eficaces como son en sus clubes y el doctor Caicedo ha sido muy importante para ellos con psicoterapias. De parte nuestra, les damos la confianza y el respaldo; creemos en ellos y siempre trabajamos en campo con ellos en la parte de coordinación y precisión para que se acostumbren al gol”, comentó Rueda el mes pasado.

En los últimos 15 partidos representando el país el Toro no ha logrado anotar y en 34 compromisos en total con la selección absoluta, desde que debutó en 2017, solo ha marcado cuatro goles. Entretanto, Borré no ha logrado romper la red en las 12 ocasiones en que ha representado el país.

Por supuesto, la sana competencia por la titularidad en la selección no estará fácil para el atacante de 25 años, dado que deberá disputarle el puesto a Radamel Falcao García, Luis Fernando Muriel, Miguel Ángel Borja y Roger Martínez, además de los mencionados Zapata y Borré. A su favor juega la capacidad de salirse del área propia de un ‘9′ para recibir el balón de las líneas de atrás.

CARLOS ANTONIO VÉLEZ, UNO DE LOS QUE POSTULÓ A CHICHO

Quien debe estar contento con el llamado de Arango es el comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez, pues, a su juicio, está por encima del nivel del James.

“Hoy hay jugadores en mejor condición que él para lo que dice que falta en selección. Por ejemplo, Chicho Arango, Teófilo Gutiérrez y Macalister Silva. No hay que llevar a James a los empujones”, sostuvo, el pasado 26 de octubre, Vélez.

El analista también envió un mensaje a Rueda: “Que no vaya a pasar que por buscar algo que no está claro debilitemos la seguridad que sí tenemos. Nos han hecho 16 goles, de los cuales 11 han sido con Queiroz y 5 a Rueda… Por favor, ya estamos en zona de clasificación, no nos pongamos a inventar”.

