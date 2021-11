Ana del Castillo confirmó con una foto que está “soltera, pero no sola”

Ana del Castillo es una de las mujeres con mayor éxito en la llamada ‘nueva era’ del género vallenato y por eso goza de gran número de seguidores, quienes se vieron sorprendidos por una fotografía que compartió a través de sus redes sociales.

De acuerdo con lo expuesto por la artista en su publicación, todavía no ha llegado a su vida un hombre que le mueva el piso y la haga dejar su soltería. Sin embargo, aprovecha su belleza y disfruta de ser una mujer sin compromisos.

“Soltera pero no sola”, fue la descripción que eligió Ana del Castillo para una imagen en la que aparece de la mano con un sujeto, cuya identidad no fue revelada y tan solo quedaron al descubierto los tatuajes de su brazo izquierdo.

Las reacciones no tardaron en suscitarse, pues adicionalmente el contenido fue difundido por diversas páginas dedicadas a curiosear e informar en la vida de los famosos.

“¿Quién será el afortunado?”, “es una mujer exitosa y sola, que haga con su vida lo que quiera”, “cuántos hombres deseando ser aquel de los tatuajes”, “tanto misterio es porque realmente no tiene nada” y “lo que no saben los hombres es que todas somos Ana del Castillo”; fueron algunos de los comentarios que generó la publicación.

Vea aquí la controvertida fotografía recuperada por @rechismes:

Es clave recordar que hace pocos días, la exponente vallenata fue noticia por cuenta de un incidente ocurrido en una de sus presentaciones, cuando realizaba la dinámica ‘jugaremos, muévete, luz verde’, que se ha hecho bastante popular en las redes sociales a raíz de la serie ‘El juego del calamar’.

Resulta que en aquel momento en que Castillo y su grupo musical pararon por unos segundos de tocar y luego retomaron la puya, una de las máquinas de efectos especiales que se tenía preparada para sorprender a los asistentes, se disparó inesperadamente justo en dirección a la mujer que, de manera inmediata, se mandó las manos al rostro.

Aunque la agrupación continuó tocando por algunos segundos, ella sí detuvo su interpretación apenas vio el fuego y varias personas se acercaron para asegurarse de que todo estaba bien, pues incluso los videos aficionados dejan en evidencia que las chispas le alcanzaron a saltar en la ropa. Mientras tanto, todo fue angustia y confusión entre el público y sus colaboradores.

Por fortuna para Ana del Castillo, del susto no pasó y el hecho no dejó lesión alguna, aunque sí una lección aprendida para los organizadores del evento, pues ella misma se encargó de hacer público lo ocurrido a través de sus redes sociales y esto permitió también conocer la reacción de quienes le siguen en estas plataformas.

Cabe aclarar que estas máquinas de fuego frío evitan quemaduras y olores provocados por el humo de la pirotecnia común y corriente, por lo cual puede usarse en espacios abiertos o cerrados. Incluso, los fabricantes señalan que pueden ubicarse muy cerca al público, pero lo cierto es que en esta ocasión el resultado pudo ser diferente.

En una reciente interacción con sus miles de seguidores en su cuenta de Instagram, la artista abrió la caja de ‘preguntas y respuestas’, por medio de la cual un curioso internauta quiso indagar sobre esta promesa: “¿Ya rompiste la promesa de dejar el trago, mami?”.

“Con la promesa iba a comenzar a beber hasta el 12 de octubre, pero dije: ¿Y por qué yo no sería capaz de hacerlo hasta el 12 de noviembre?, o sea, eso fue una meta que me puse yo, pero entendí que.. siento que yo no puedo más allá del 12 de noviembre, ya mis fuerzas no dan”, respondió.