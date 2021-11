Juan Manuel Mendoza reveló los planes para vivir junto a su novia Melina Ramírez

Una de las parejas de la farándula colombiana que ha llamado la atención de muchos es la conformada por el actor Juan Manuel Mendoza y la presentadora Melina Ramírez; desde que anunciaron su relación a finales de 2020 en redes sociales, sus miles de seguidores han estado muy pendientes de lo que concierne a su vida.

Uno de los rumores que circula es si se van a casar e incluso si ya viven juntos. Pues bien, el mismo Mendoza mencionó, en diálogo con La Red, su situación actual con y cuáles son sus planes a futuro.

“Enamorado es poco, lo digo aquí, ante todo el mundo (…) yo creo que cuando uno está enamorado no tiene por qué andar disimulando ni escondiendo nada”, expresó el actor. De paso, reiteró al magazín de entretenimiento, que lleva más de un año de relación con Melina y que pasan por un buen momento, con varias ideas en mente, y hasta aclaró la duda de si conviven en el mismo techo.

“Estamos súper bien, con muchos proyectos a futuro y nada, esa mujer es de lo mejor que me ha pasado a mí en la vida (…) Mantenemos juntos pero no vivimos juntos. Ya pronto, yo creo”, manifestó el actor, y cuando el periodista le preguntó si “ya casi”, él contestó que “sí, muy pronto”.

Y es que la pareja se ha mostrado muy unida, al menos en redes sociales. En su perfil de Instagram, Mendoza ha publicado varias fotos con su actual pareja, resaltando el cariño que siente por ella; entretanto que la actual conductora de ‘Yo me llamo’ hace varios días publicó una foto deseándole un feliz cumpleaños a él.

“Cuando das amor, siempre ese amor regresa a ti. Soy tan afortunada de tenerte en mi vida y que nos amemos como nos amamos. No hay nada que no te lo haya dicho y demostrado ya”, se lee en una parte del texto que acompaña la foto en pareja.

La operación que tuvo Melina por cuenta de una lesión

En días pasados, la también modelo fue sometida a una operación por cuenta de un problema en uno de sus hombros y en diálogo con el programa ‘Lo sé todo’, del Canal 1, ella misma se confesó y entregó todos los detalles al respecto.

“Tenía una lesión en el hombro llamada síndrome del opérculo torácico que me estaba comprimiendo las venas y arterias, entonces tocó cortar músculo y tendones. Fue una recuperación larga, pero gracias a Dios todo está bien. Me tocó operarme antes para tratar de estar lo mejor posible y todavía me encuentro en recuperación, pero todo bien”, aclaró Melina, describiendo los síntomas previos que derivaron en esta intervención médica.

“La lesión llegó a un punto en el que se puso demasiado dolorosa, me costaba dormir, no podía cargar a Salvador (hijo producto de la relación que tuvo con Mateo Carvajal), perdí la fuerza, se me dormía el brazo”, describió a aquel magazín. Sin embargo, y a pesar de las complicaciones, actualmente se le ve en muy buen estado en ‘Yo me llamo’, donde recibe a los concursantes junto con Carlos Calero.

SEGUIR LEYENDO