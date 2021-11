Laura Rodríguez se revela detalles de las secuelas que le ha dejado la parálisis: “Hay cosas que quisiera hacer con normalidad”

Foto: Instagram @LauraRodriguezActriz

Laura Rodríguez, reconocida actriz por su participación en producciones como ‘Amor sincero’ y ‘Diomedes, el cacique de La junta’, anunció el pasado mes de septiembre que padece de parálisis de Bell, la cual ha afectado la mitad de su cara.

Constantemente, ha compartido con sus 830 mil seguidores en Instagram avances de su proceso y otros momentos donde ella aparece sonriente, señal de que su recuperación va por buen camino. Sumado a eso, en la sección de ‘InstaStories’ publicó recientemente una ‘selfie’ acompañada de un mensaje donde señala que luego de mucho tiempo, había salido de noche, hecho que considera como un gran avance. Además, reveló los efectos que le han dejado esta condición.

“Hace mucho no salía de noche. Para los que me preguntan qué secuelas tengo en este momento, o los mensajes que me envían de ‘a ti ya todo te pasó, en cambio yo sí tengo secuelas’, aquí les cuento: se me irritan mucho los ojos y ayer no podía ponerme el gel que utilizo porque estaba maquillada y quería probar cómo me iba,” señaló Rodríguez. Adicionalmente, narró lo que le iba ocurriendo a medida que avanzaba la noche, dando a entender que aún continúa con molestias por la parálisis.

“Después de las ocho -de la noche- me empezó una molestia y a eso de las 10 me ardían mucho los ojos”, explicando de paso que es un efecto normal debido a la falta de lubricación, especialmente en el ojo que está en la zona afectada por a parálisis. Además, describió que durante en el proceso ha sentido cosas “jartas”, como dolor y ardor, así como el hecho de no poder exponerse mucho tiempo al viento nocturno.

Finalizando el mensaje, la artista expresó que aquella zona del rostro y que por ello debe realizarse masajes relajantes. “Sigo en el proceso”, recalcó.

Si bien la historia ya no aparece en su perfil de Instagram, fue rescatada y reposteada por varios perfiles de entretenimiento como ‘Rastreando famosos’, generando decenas de comentarios de apoyo hacia la actriz.

“Pobrecita, hoy en día tener salud es un privilegio”; “Animo mujer, eres una berraca”; “A mí me dio parálisis facial y me quedaron secuelas tengo un ojo un poco más cerrado a simple vista me tienen que detallar mucho para que lo noten pero en fotos sí se me nota full”; y “Eres hermosa por fuera y por dentro... ánimo” fueron algunas de las respuestas destacadas.

Así ha combatido la parálisis facial

A través de esta misma plataforma, la mujer compartió hace varias semanas que cumplía un mes tras haber conocido aquella patología.

“Basada en lo que he hecho desde el día uno, aclarando que no soy una autoridad médica, les quiero compartir por acá lo que me ha funcionado (…) no esperes a que tu entidad de salud autorice terapias, hazlas tú mismo desde el primer día del diagnóstico. Lubricar constantemente el ojo que no puedes cerrar. Bajarle al estrés, descansar los primeros días y evitar alimentos que sean inflamatorios: lácteos, la carne roja, las harinas”, explicó.

De igual manera, mencionó que entre su tratamiento también destaca la terapia de frío y calor que hizo de manera constante durante los primeros momentos tras el diagnóstico. Finalmente, destacó que los masajes faciales han tenido un alto grado de efectividad; de hecho, esta actividad la realiza actualmente y ha compartido en varias ocasiones la manera en que los realiza.

