A solas con Marion Zapata, la cuota colombiana de Universal Channel

Son varios los nombres de colombianos que brillan en el mundo del entretenimiento y el de Marion Zapata es uno de ellos, pues en la actualidad es una de las caras de Universal Channel y goza de gran reconocimiento entre el público internacional.

Nacida en Cali dentro de una amorosa familia, esta actriz y presentadora dio sus primeros pasos en el modelaje desde que era apenas una niña de 14 años , según lo comentó ella misma en una reciente entrevista que brindó a Infobae Colombia.

“Yo participaba de muchas obras de teatro en el colegio y también me dedicaba al modelaje, aunque mi prioridad en la infancia siempre fue el estudio. Sin embargo, hice mis primeros pinitos en desfiles para ropa junior y catálogos de accesorios para niñas”, comentó Zapata.

Pero todo cambió cuando llegó a la Universidad San Buenaventura, en la que estudió varios semestres de ingeniería industrial, pues su éxito en las pasarelas y las ganas de explorar todo su talento artístico le hicieron suspender dicha carrera.

Fue entonces cuando hizo su debut en la exitosa serie ‘El cartel de los sapos’, de Caracol Televisión, lo que le abrió las puertas a formar parte de otras recordadas producciones de la pantalla chica como ‘Secretos de familia’, ‘La bella Ceci’ y ‘Bermúdez’.

“Cuando me dieron la primera oportunidad en Caracol yo no había estudiado actuación todavía, por lo que para mí fue una gran sorpresa y una experiencia maravillosa. No obstante, también resultó complicado empezar en esto porque, de pronto, uno cree que por haber tenido la oportunidad ya se le vana abrir todas las puertas y no es así, esto se trata de dedicación, constancia y aprendizaje, porque hasta el sol de hoy yo sigo estudiando y preparándome”, explicó Marion Zapata a Infobae Colombia.

Foto: cortesía Cayetana Comunicaciones

A pesar de que admite haber tenido en su camino por la televisión colombiana a personas poco agradables, cuyos nombres no quiso revelar, la celebridad vallecaucana advierte que han sido más los buenos corazones que esta profesión le ha permitido conocer.

Por ejemplo, destacó su amistad con Hernán Orjuela, con quien compartió set para un sorteo de una reconocida marca de combustibles, en el cual debutó como presentadora y se veía en el prime time de las noches en Colombia.

Además, la antigua presentadora de ‘Ganamanía’ (RCN) contó que en la actuación María Cecilia Botero y Raquel Ércole se convirtieron en dos grandes maestras para ella, pues bastante pudo aprender a su lado.

“Afortunadamente, así como en todos los medios hay mujeres muy generosas y amables, también existen otras no tanto, pero la mayoría han sido personas buenas, decentes y muy profesionales, entonces no tengo queja la verdad”, agregó en su charla con Infobae Colombia.

Foto: cortesía Cayetana Comunicaciones

Llegó el año 2014 y con este bastantes cambios en la vida de Marion Zapata, pues tuvo la oportunidad de irse a radicar en Estados Unidos, donde hoy en día es una de las caras más queridas en la pantalla gracias a su participación en los programas ‘Rompiendo el Silencio’ y ‘Bienestar Universal’, de Universal Channel.

“Fueron varios los motivos por los cuales me fui de Colombia, entre esos que quise expandir mi horizonte y dar paso a nuevas oportunidades profesionales, pero también porque yo me casé en 2014 y tanto mi esposo como yo queríamos una vida en un nuevo país para empezar de cero”.

Captura de pantalla Instagram

Sobre su llegada al canal estadounidense, la mujer destacó que es el resultado de mucho esfuerzo y trabajo que, a su vez, ha sido reconocido con oportunidades como la que tuvo recientemente de cubrir, como presentadora de la alfombra roja, el lanzamiento de la película ‘Nothing to lose 2′ en el emblemático Chinese Theater, ubicado en la ciudad de Hollywood, California.

Por último, Marion resaltó que no olvida su país y por eso no descarta la posibilidad de regresar, no a radicarse del todo, pero sí a trabajar en futuros proyectos como ‘MasterChef Celebrity Colombia’, del cual le gustaría ser presentadora y no participante, pues admite que no es muy buena en la cocina.

“Este formato es muy bueno, me gusta y ha dado mucho de qué hablar en mi país, por lo que me gustaría presentarlo, aunque respeto el trabajo de alguien como Claudia Bahamón que es un ícono de nuestra televisión”, concluyó.