“No sé nada sobre él”: Julio Comesaña se refirió al jugador del DIM que abandonó repentinamente el club

Son desconocidos los motivos exactos por los que el defensor central chocoano Leiton Jiménez abandonó el club Deportivo Independiente Medellín (DIM), optando por no asistir a las prácticas deportivas con el cuerpo técnico del equipo antioqueño dirigido por el uruguayo Julio Avelino Comesaña.

Y es que si bien el equipo Poderoso de la Montaña se pronunció en la tarde del jueves 28 de octubre para aclarar que dieron por terminado el vínculo contractual y laboral con Jiménez, todo parece indicar que la decisión del futbolista no tuvo marcha atrás y tampoco fue consultada con algún miembro del cuerpo técnico del DIM. Este fue el anuncio oficial del club despidiendo al jugador a través de un comunicado oficial:

Sin embargo, llamó la atención que durante una conferencia de prensa emitida por el técnico del equipo paisa, Julio Comesaña, el uruguayo explicara que Jiménez eligió no volver a entrenarse con los demás jugadores por que “se fue” así sin más de las concentraciones con el rojo. Así se refirió a la situación del zaguero de 32 años oriundo de Juradó:

Sobre Leiton no hay ninguna opinión porque no hay ninguna salida de él. Él se fue, no sé... Él jugó un partido acá con Caldas 20 minutos y lo vi en el vestuario con la lesión dada. Nunca más lo vi, nunca más se presentó a platicar, nunca más se apareció por acá, ojalá yo pudiera decirle que hablé con Leiton y “está resfriado, lesionado, o no quiere estar más en el club o no le gusta el club”. Nada, nadie sabe nada de él, yo por lo menos no sé sobre él