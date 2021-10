Mario Hernández quiere a Peñalosa y Vargas Lleras como fórmula presidencial para “sacarla del estadio”

Bogotá. Julio 25 de 2018. El empresario Mario Hernández (Foto) celebró cuarenta años en la industria. ( Colprensa - Diego Pineda)

El empresario colombiano María Hernández continúa opinando sobre política y no solo le ha tirado duras críticas al senador y precandidato presidencial Gustavo Petro, sino que ahora dio a conocer la formula presidencial que le gustaría ver gobernando al país en el próximo período.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, donde lanza varios comentarios de diferentes temas, el acaudalado propietario de marroquinería y artículos de cuero aseguró que el dos veces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa y el exvicepresidente, y también excandidato presidencial, Germán Vargas Lleras, serían los indicados para dirigir el próximo gobierno.

“¿Qué tal Germán Vargas Lleras y Enrique Peñalosa, presi y vice o al revés? ¡La sacamos del estadio!”, escribió en su perfil.

Es de anotar que Peñalosa, por su parte, ya se encuentra recorriendo el país en busca de firmas para avalar su candidatura, mientras que Vargas Lleras, que hoy es el jefe natural del partido Cambio Radical, no ha sentado bases sobre si, de nuevo, participará en la contienda electoral que defina al próximo jefe de Estado.

El comentario de Mario Hernández se suma a otro de los varios mensajes que ha hecho públicos sobre sus aspiraciones políticas. De hecho, hace tan solo unos días, volvió a ser tema de discusión luego de que planteara lo que para él debería subir el salario mínimo en el 2022, un debate que en las próximas semanas iniciará entre empresarios, las centrales obreras y el Gobierno nacional.

En conversación con la emisora Blu Radio, el empresario textil aseguró que los salarios deben subir por encima de la inflación como ocurrió el año pasado, cuando se registró el incremento real más alto en muchas décadas en el país.

“Yo sigo insistiendo que tenemos que subir por encima de la inflación el salario mínimo para que le alcance a la gente. Es lo que hacemos en nuestra empresa, le damos mercados, les pagamos un poco más, la gente de más de tres años tiene vivienda”, sostuvo.

También criticó los altos impuestos, que según él, terminan pagando los productos y no los empresarios.

El empresario aumentará el salario a sus empleados un 9 %, lo que equivale unos $80.000. Actualmente, el salario mínimo en Colombia es de $908.526, por lo que con este aumento cada vez se acerca la cifra del millón de pesos.

“Lo que tenemos es que ser más eficientes, reinventarnos como hemos logrado hacer. Vender lo nuestro, auténtico, ver las fortalezas. Tenemos muchas oportunidades”, dijo el empresario.

Además, añadió: “A nosotros nos ha faltado empresarios. Los impuestos en Colombia suman más o menos un 70 % y en China un 25 %. No tenemos economías de escala, no fabricamos maquinaria en Colombia, nos hemos quedado atrás y se ha vuelto un país importador”.

Sobre el tema electoral, el empresario señaló que votaría por Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez o por Óscar Iván Zuluaga y alertó que tienen que estar muy pendientes porque de no unirse podrían perder la Presidencia.

Sobre Gustavo Petro señaló que tiene unas propuestas absurdas y que no está preparado. “Desafortunadamente la gente que no piensa, o le envidia a los ricos. Si no fuera por lo que generamos los ricos, el mundo no existiría”, sostuvo Hernández.

Si Petro gana, el empresario dijo que lo primero que haría sería seguir aportando, porque este es su país. “Si veo que no se puede pues cierro el negocio. En Venezuela tengo 15 tiendas y yo sigo allá. Yo afronto las situaciones”, dijo el empresario.

El empresario insistió en que los demás candidatos deben unirse para vencer a Petro. “Él sacó ocho millones de votos pero para la alcaldía sacó un millón y pico. Entonces, vamos a ver si tiene esos ocho millones de votos”.

