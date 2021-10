María Camila Osorio confiesa sus sueños para 2022 y los aprendizajes de esta temporada en el tenis

María Camila Osorio perdió en la final del WTA 250 de Tenerife (España). Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events

Esta temporada fue soñada para María Camila Osorio, la tenista que ha dejado en alto el nombre de Colombia ante el mundo. Con tan solo 19 años de edad, este 2021 se consolidó como la mejor raqueta femenina de Latinoamérica, ganó su primero título WTA (Women’s Tennis Association) y terminó subcampeona de otro, en Tenerife (España), el pasado 24 de octubre.

Pues bien, tras su regreso al país, la cucuteña, que además ocupa la casilla número 53 en el planeta, realizó un balance de lo que fue esta campaña y su preparación para 2022.

Acerca de los destacados resultados que obtuvo, como vencer en Tenerife a la sexta mejor tenista del mundo, Elina Svitolina, afirmó que se debe a que ha estado apostando por un juego más ofensivo: “Empecé a jugar un poco más, a ser más agresiva, eso me ayuda en cancha. Dios quiera que también se me dé lo de los títulos y el sueño del Grand Slam (...). Ya no me enfoco en las otras, ahora me enfoco en lo mío y soy consciente de lo que puedo generar. Ese juego puede hacer daño en un fututo para jugar con las mejores”.

Pese al agridulce de no haber vencido en la final de su último torneo WTF a Ann Li, comentó que está feliz, dado que ha aprendido a conocer sus virtudes para así mejorarlas, el resto, el tiempo lo dirá.

“He mejorado en mis golpes, mi saque me está funcionando y he aprendido a leer los partidos, a conocerme más, a conocer a las rivales y cómo comportarme en la cancha”.

Osorio, dijo al diario El Heraldo que recién comenzó el año no imaginó que tendría tan alto rendimiento, razón por la que incluso fue convocada a los Juegos Olímpicos de Tokio. “¿Cómo lo logré? Estoy emocionada, motivada para lo que se viene, porque tengo sueños y metas más grandes por cumplir. Esperemos que los resultados se me sigan dando cómo se dieron este año”.

También le puede interesar: La extenista Fabiola Zuluaga asegura que María Camila Osorio jugará finales de Grand Slam

Entre sus sueños, dejó claro, sobresale la búsqueda de una medalla olímpica para el país, hecho que, ¿por qué no?, podría ser en tres años. “Cuando jugué los Olímpicos fue increíble, estaba emocionada, estaba muy feliz. Yo eso lo veía muy lejos, pero cuando me dijeron que entraba, fue un gran momento. Espero prepararme bien para ir en cuatro años a París y poder ganar una medalla”, le dijo al medio del Caribe colombiano.

QUÉ VENDRÁ EN 2022

Para quienes se preguntan si Osorio continuará compitiendo los dos meses restantes, explicó que la idea era jugar otros dos torneos en Europa, pero por una molestia muscular que padece no se pudo. “Ya se terminó este año para mí y cuando competencias ahora ya estoy pensando en la pretemporada y prepararme para Australia para el año que viene. Espero hacer un gran 2022 y bueno, para cumplir esas metas debo estar lista”, explicó una vez terminó el torneo en Tenerife.

En cuanto al año que viene, así como el regresar a su tierra, puntualizó: “Ya estando en casa con la familia se siente mucho mejor. Es bonito estar en casa. No he cuadrado nada del cronograma de la próxima temporada, todavía no hemos definido nada del calendario”.

SEGUIR LEYENDO: