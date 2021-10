Abogado de Anthony de Ávila dice que sus viajes a Italia fueron para impulsar talentos jóvenes en el fútbol

Mientras atraviesa un proceso penal en una cárcel de Nápoles en Italia por un caso donde se le acusa de cometer el delito de narcotráfico, Anthony El Pitufo de Ávila sigue comunicándose con sus seguidores que lo vieron crecer como ídolo deportivo en América de Cali y en la selección Colombia en la década del 90.

El veterano deportista samario fue capturado por la Policía de Nápoles el 21 de septiembre de este año y fue enviado a la prisión de Poggioreale por orden de la Oficina de Ejecución Penal del Ministerio Público.

Desde entonces ha estado detenido en la cárcel por una condena que tuvo en territorio italiano desde 2004 y en la lucha por justificar su defensa, durante las últimas dos semanas De Ávila ha conversado con su abogado, Fabrizio De Maio, con el objetivo de reconstruir cada detalle de su visita a Italia desde que arribó en 2001.

Cabe destacar que, el portal web italiano Stylo24 dio a conocer declaraciones del colombiano en las que asegura que no conocía de la orden de captura en su contra e insiste en su inocencia, argumentando que su visita a Italia fue por motivos de turismo. Estas fueron las palabras de Anthony, quien fue arrestado en la zona de Porta Capuana por supuestos delitos cometidos hace casi dos décadas en Génova y Nápoles:

Yo estaba en Italia por turismo, amo viajar. Me arrestaron, pero no sabía de una sentencia, no sabía nada