Josh Medina, el imitador de las mil voces que cautivó a los jurados de ‘Yo me llamo’

Josh Medina o como él mismo se hace llamar ante el público que lo escucha, El chamo de las mil voces, es un artista venezolano que salió de su país por cuenta de la crisis política y económica que vive. Radicado en la ciudad de Medellín, el imitador sorprendió a los jurados con la interpretación de siete diferentes voces entre las que se encuentran Ana Gabriel, Vicente Fernández, Eros Ramazoti, Juan Gabriel, Nacho, entre otros.

“Yo me llamo, como ustedes quieran”, con estas palabras, abrió su presentación en el ‘reality’ que busca al doble perfecto de su artista favorito, que en esta temporada trae como premio la suma de $1.200 millones de pesos.

El imitador obtuvo el pase directo a la escuela, ya que por el talento que demostró en su presentación, los jurados no dudaron en ponerse de pie para aplaudirlo y dar su voto positivo de manera unánime. Ante la respuesta de Amparo, César y Yeison, el artista rompió en llanto porque no podía creer lo que estaba ocurriendo.

“Eres impresionante, de dónde sacaste ese talento. Todos los que hiciste, los hiciste a la perfección, lo captamos inmediatamente. Tienes un talento impresionante, yo te doy un mil veces verde pero esto es un caso único para nosotros, llevarlo a la escuela y hablar con los profesores porque no sabemos cómo manejarlo”, apuntó Amparo Grisales.

Por su parte, César Escola mencionó que era la primera vez que escuchaban a un personaje como él’: “Es la primera vez que se presenta alguien en una temporada de Yo me llamo con tantas voces a la vez”.

Al salir de escenario, Josh Medina solamente atinó a agradecerle a Dios la posibilidad de haber pasado al programa.

Cabe destacar que, esta no es la primera vez que el imitador se presenta al ‘reality’ musical del doble perfecto, en 2018 participó frente a Pipe Bueno, Amparo Grisales y César Escola, representando a Nacho, ya que el sentía que era el artista quien podría valorar su trabajo imitándolo.

Un poco de la historia de Josh Medina

Josh Medina es un venezolano proveniente de Barquisimeto, estado Lara. Salió de Venezuela buscando nuevas oportunidades para su carrera como imitador junto a su esposa. Confiesa que su carrera en la música se presentó inicialmente imitando las voces de otros artistas como Sin Bandera, Camila y Reik.

En entrevista con Leonardo Villalobos, el artista contó que al principio sintió una frustración muy grande porque la gente le pedía que cantara con su voz y no imitando.

“Yo llegué de Venezuela a Medellín enfocado a cantar, ya tenía unos que otros videos grabados allá y mi esposa tenía una cuñada aquí en Colombia y ella vio mis videos, se los mostró a los dueños de unas discotecas y le dijeron que querían hablar conmigo personalmente”, resaltó Josh Medina.

Su llegada a ‘Yo me llamo’ se presenta al ser contratado en un evento, mencionando que no estaba muy feliz de ir a presentarse allí porque no se sentía conforme con el pago que estaba recibiendo, pues el trabajo que tenía que realizar incluía tener que desplazarse a diferentes zonas.

“Conocí a unas personas allá, la esposa del imitador de Nicky Jam que había ganado en 2017, ella bailó para mi show, nos hicimos amigos y ella me recomendó con producción, fui e hice mi cola normal, pero ellos sabían que iba recomendado”, sin embargo, al momento de presentarse hubo un inconveniente con su nacionalidad, porque si continuaba debía tener su situación migratoria regularizada.

