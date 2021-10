Patricia Tamayo habló del primer desnudo que protagoniza en la película ‘Pueblo de cenizas’

Patricia Tamayo, la protagonista de 'El olvido que seremos'. - Instagram: @patitamayo.

Patricia Tamayo es una reconocida actriz colombiana destacada por el papel de Cecilia Faciolince de Abad en la película ‘El olvido que seremos’. En entrevista con el programa de entretenimiento ‘La Red’ de Caracol, la artista habló de su interpretación en ‘La bruja Alicia’, la importancia que tienen este tipo de producciones en las pantallas de cine colombianas rescatando la cultura y la tradición oral, pero sobre todo, la experiencia que tuvo al hacer una escena completamente desnuda por primera vez.

“Es una película de suspenso más que de terror, muy apropiada para este mes de Halloween y pues en mi caso, hacer el personaje que interpreté también tenía sus dificultades, porque es tratar de hacer algo que tiene elementos sobrenaturales, pero de una manera creíble y que tiene un tema muy chévere, porque rescata la tradición oral de esas leyendas y cuentos con los que muchos hemos crecido”, recordó Tamayo para el programa ‘La Red’.

La cinta ‘Pueblo de Cenizas’ está inspirada en esos mitos y leyendas que existen en la cultura colombiana. Cabe destacar que, es la primera vez que Patricia Tamayo debe ejecutar una escena de desnudos en una producción audiovisual, lo significó todo un reto.

“Yo no le tengo miedo a mostrar mi cuerpo a través de un personaje, que sería una cosa muy diferente si yo posara desnuda para una revista o que se yo; tal vez, a eso no me le mediría”, destacando que no lo haría, pues no cuenta con el físico necesario para que la llamaran de algún magazín.

Mencionó que en esta oportunidad, el director de la película quería un desnudo completo y no se encontraba preparada para ejecutar tal escena, sin embargo, lo hizo sin ningún tapujo, pero si tuvo una conversación con su yo interior y tomó la decisión de hacerlo, no sin antes comentarlo con su esposo, el también actor Jairo Camargo.

“Realmente charla no fue, sino que le dije ‘oye, me tengo que empelotar [sic]’, entonces nada, es como contarle el asunto porque chévere contarte que voy a hacer esto y en qué contexto está, o me dice ‘déjame ver la escena’, pero realmente los dos somos muy respetuosos y tenemos un acuerdo desde siempre que no nos metemos el uno en el trabajo del otro”, destacando para ‘La Red’ que si se ayudan leyendo el guion y comentan las opiniones que tiene con respecto al papel que van a interpretar.

Otro de los aspectos que resaltó durante su charla con el programa de chismes, fue el gran trabajo del equipo de producción de ‘Pueblo de Cenizas’, pues el director marcó los planos exactos que necesitaba de la escena y Patricia, tuvo toda la concentración para lo que tenía que hacer.

“Si me gusta que haya un clima de mucho respeto, de mucho silencio y mucha concentración en el momento, porque como te digo, en el momento uno no se desnuda delante de extraños todos los días; es decir, que todos colaboremos para que la toma salga bien y el actor o la actriz que tiene que desnudarse se sienta lo más cómodo posible”, concluyó Tamayo para ‘La Red’.

Los nervios ya no la preocupan, y ha recibido todo tipo de buenos comentarios con respecto a su actuación en la producción de terror, pues la escena sorprendió a más de uno e incluso, ella misma se llevó una gran sorpresa al verse en la película y se siente muy feliz del trabajo que realizó.

