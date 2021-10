Armando Benedetti afirma que alguien del Gobierno nacional está detrás de la extinción de dominio en su contra

Senador Armando Benedetti. Foto: (Colprensa - Álvaro Tavera)

Esta semana, el senador Armando Benedetti ha sido noticia, pues desde el lunes 25 de octubre la Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio en contra de su apartamento en Altos del Retiro, ubicado en el norte de Bogotá y en otras propiedades a su nombre; y pese a su defensa, los tramites siguen su curso.

Según la Fiscalía, todo se trata de una investigación adelantada en articulación con la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que señala que aquel apartamento hace parte de bienes producto “de un presunto incremento patrimonial injustificado por parte del senador Armando Benedetti”.

Sin embargo, este 27 de octubre, en diálogo con Semana, el senador aseguró que toda esta situación está planeada por alguien de Palacio. Asimismo, calificó el procedimiento contra con su propiedades de “expropiación”.

“A mí, senador de la República, me sacaron de mi casa, no puedo dormir en mi casa, me toca sacar corriendo calzoncillos, medias y todo lo demás, y te das cuenta de que sin que haya medida de un juez; por lo que a uno le empiezan a contar. Porque usted sabe que todo mundo llama a contarle que pasó esto, pasó lo otro. Eso es desde bien arriba, eso no se le ocurre a nadie así no más”, sostuvo Benedetti.

De igual forma, el congresista narró que en el momento en el que se enteró de la orden contra su residencia, estaba llegando a la capital colombiana. Además, hizo una comparación con la reciente captura de alias Otoniel, pues según él, habían más militares en su casa que en ese operativo.

“Había más gente ahí que cuando estaban capturando a alias Otoniel. Entonces, ¿por qué se usa al Ejército? Por qué va a llegar a la casa de un criminal o un mafioso que te puede responder con bala ?(...) Me quitan el bien y lo pueden vender en un mes y después de cinco años ‘ay, yo no sé, vamos a ver cuánto costo eso’ y te pagan lo que les da la gana. Eso es una expropiación a alguien que está en la oposición y se va a lanzar en una lista de oposición”, manifestó el senador Benedetti.

Cabe recalcar que, la defensa de Benedetti, liderada por el abogado Miguel Del Río, explicó que el proceder de la Fiscalía no es admisible porque la Ley 1708, que soporta los procesos de extinción de dominio, ha establecido que las medidas cautelares se dan cuando existe una eventualidad de urgencia o excepcionalidad.

Esto significa que estas se imponen cuando existe la posibilidad de que el propietario oculte estos bienes o pueda realizar obras para engañar a la administración de justicia, hechos que no suceden porque, asegura el abogado, Benedetti está colaborando con la investigación.

Por otra parte, afirmó que los bienes embargados al político no tienen nada que ver con el proceso madre. Hay que recordar que los inmuebles incluidos en la medida cautelar expedida son tres: una casa en Barranquilla, una oficina que está en leasing y un apartamento en Altos del Retiro, ubicado al norte de Bogotá.

Este mismo miércoles, por medio de su cuenta de Twitter, el congresista anunció que ya no volverá al Senado y esperará a que Gustavo Petro decida qué puesto ocupará dentro de la campaña del movimiento.

“Hoy he decidido no aspirar más al Senado. Me aburrí que la justicia sea utilizada por mis enemigos. En la arena política no perdí una. Seguiré apoyando al Pacto Histórico y mi posición en la campaña la escogerá @petrogustavo.”, puntualizo el político.

Por su parte el precandidato presidencial se pronunció y aseguró que, “El Pacto Histórico es una confluencia de fuerzas diferentes que logran construir objetivos comunes hacia una transformación real de Colombia que garantice la convivencia nacional. Benedetti seguirá en el Pacto sin ser candidato y ayudará en este esfuerzo de unidad”.

