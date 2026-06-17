Abelardo de la Espriella propone recortar la nómina del Estado y reducir ministerios si llega a la Presidencia de Colombia

Abelardo de la Espriella propuso recortar la nómina del Estado y reducir ministerios si resulta elegido presidente - crédito Reuters

Abelardo de la Espriella propuso un recorte de la nómina del Estado y la reducción de ministerios en caso de resultar elegido presidente. El candidato aseguró que este plan contempla un proceso de transición para los funcionarios afectados, que recibirían indemnización y contarían con apoyo para integrarse al sector privado.

Además, advirtió que la reforma se apoya en la reciente modificación constitucional que redistribuye funciones y recursos hacia los entes territoriales. La propuesta de De la Espriella responde a lo que califica como un aparato estatal insostenible.

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Según el candidato, el gasto de funcionamiento y el servicio de la deuda superan ampliamente los ingresos mensuales del país. “Supongamos que pagar todo el funcionamiento y la deuda vale $500 y nos están entrando $300. Hay más de $200 de diferencia todos los meses”, explicó en entrevista con Noticias RCN. El plan contempla indemnizaciones para los servidores públicos que salgan, así como un programa conjunto con el sector privado para su reinserción laboral.

La propuesta de De la Espriella incluye indemnización y apoyo para que los funcionarios salientes se integren al sector privado - crédito Reuters

De acuerdo con el propio De la Espriella, “no los vamos a dejar tirados, porque también tenemos una responsabilidad con ellos, así no voten con nosotros”. El candidato confirmó que quienes dejen la administración pública recibirán compensaciones económicas y alternativas productivas en el mercado laboral privado. Su propuesta no prevé despidos masivos sin respaldo social ni económico.

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Contexto legal y redistribución de competencias

El trasfondo de la reforma está ligado a la reciente modificación del Sistema General de Participaciones (SGP) tramitada por el gobierno de Gustavo Petro, que aumentó del 23% al 39% la porción de los ingresos nacionales destinada a los entes territoriales.

Esta reforma, ya aprobada por el Congreso, obliga al Ejecutivo a transferir competencias y recursos a departamentos y municipios. Según explicó De la Espriella junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, el ajuste en la nómina central es necesario para evitar duplicar el déficit fiscal tras esta descentralización.

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El candidato sostuvo que el gasto de funcionamiento y el servicio de la deuda superan los ingresos mensuales del país - créditoAP

“Si yo le entrego las competencias a los entes territoriales y, a su vez, le entregué el ingreso, y yo no hago el ajuste del tamaño del Estado central, ¿qué hago? Duplico el déficit fiscal, hago el país inviable”, afirmó el candidato.

Estrategia económica y metas fiscales

La propuesta se desarrolla en un modelo económico pro-mercado, que apuesta por la reducción del gasto público, la flexibilización de la política tributaria y una reorganización administrativa.

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El objetivo inmediato es reducir el déficit fiscal del 6,4% al 4,8% del PIB en el primer año de gobierno, mediante un programa de ajuste que contempla recortes de nómina, reasignación de subsidios y venta de activos improductivos. El equipo económico del candidato calcula que el recorte inicial del gasto sería de $70 billones, lo que generaría un ahorro estructural de 3,1% del PIB anuales.

La reforma se apoya en la modificación del Sistema General de Participaciones, que elevó del 23% al 39% los recursos para entes territoriales - crédito Andres Lozano/Long Visual Press

El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana analizó la propuesta y resaltó que la narrativa central es la eficiencia estatal, aunque advirtió que los subsidios implícitos y los incentivos tributarios proyectados podrían generar presiones fiscales adicionales.

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Sobre este punto, Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, explicó, que el margen de maniobra presupuestal para 2026 ya es limitado y será necesario revisar las inflexibilidades del gasto para implementar cualquier reforma de este tipo.

Reforma tributaria y modelo de crecimiento

El plan económico de De la Espriella plantea beneficios tributarios para los sectores de ciencia y tecnología, así como una reducción en la tarifa del impuesto de renta para personas naturales, condicionada a la simplificación del estatuto tributario y al crecimiento de la economía.

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El plan económico busca reducir el déficit fiscal del 6,4% al 4,8% del PIB con recortes de nómina, subsidios y venta de activos improductivos - crédito Jorge Orozco/Colprensa

Entre las metas de crecimiento, el candidato se inspira en el modelo de Singapur y apunta a un dinamismo económico superior al 3% anual, sustentado en la desregulación, la eficiencia administrativa y el respaldo a la inversión privada.

Otras medidas incluyen la simplificación normativa y la modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) con inteligencia artificial, con el fin de reducir la evasión y estimular la inversión. La vicepresidencia, en cabeza de Restrepo, sugirió la eliminación del impuesto saludable, cuestionando su impacto real en el bienestar de los colombianos.

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La reorganización de la nómina y la reducción de ministerios forman parte de una estrategia integral para fortalecer la sostenibilidad fiscal y el crecimiento económico. Además de la reubicación de los funcionarios en el sector privado y la compensación económica, el programa contempla incentivos a la contratación formal y la reducción de cargas regulatorias.