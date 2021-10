Estas son las razones por las que los colombianos aún no se vacunan contra el covid-19 Foto: Karina Hernández / Infobae

En su última encuesta, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), compartió los resultados de cómo avanza Colombia frente al Plan de Vacunación, allí se incluyeron todas las perspectivas frente a la aplicación de dosis, los esquemas en las diferentes ciudades pero sobre todo las razones por las que los ciudadanos han omitido vacunarse.

En los resultados de la encuesta se encontró que, el 78% de los colombianos, de 23 ciudades, aseguraron estar interesados en el plan de vacunación y en aplicarse algunas de las opciones del biológico. Sin embargo en sectores sociales de escasos recursos se muestra que casi el 40% de los ciudadanos no quieren o no les interesa vacunarse contra el virus. En el caso de los estratos más altos, el 84% de las personas respondió de manera afirmativa frente a la vacunación.

Actualmente, la ciudad con más interesados en la vacunación es Cartagena en donde el 91,6 % de los cartageneros aseguraron que se iban a vacunar, seguido de Tunja con una respuesta positiva del 89,0% y Santa Marta con un 85,7 %.

¿Por qué no se han vacunado los colombianos?

Entre las razones por las cuales algunos ciudadanos aseguraron que no han hecho parte del Plan de vacunación, están: estuvo contagiado recientemente (mujeres 19,8 %; hombres 11,7 %); escasez de vacunas (mujeres 28,4 %; hombres 22,2 %); piensa vacunarse en el extranjero (0 %); no ha tenido tiempo para ir a vacunarse (mujeres 29,2 %; hombres 46,1 %); no encuentra la marca de vacuna con la que quiere vacunarse (mujeres 5,9 %; hombres 4.9 %); otra (mujeres 16,7 %; hombres 15,1 %).

La razón más común por la que aseguran que no han ido a aplicarse alguna de las dosis es que, “no ha tenido tiempo para ir a vacunarse”, en especial en hombres (46,1 %) y en la población de escasos recursos, el (37,2 %) todavía no está seguro de cuándo o si va a inmunizarse. Aunque también existe el 50 % de los encuestados que consideran que la vacuna es insegura y por ende no están interesados en aplicársela.

Frente a la pregunta de si tocara aplicarse un refuerzo adicional de la vacuna, el 86,7 % de la población entre 10 y 24 años estaría dispuesto a colocársela, el 86,8 % entre 25 y 54 años y el 88,4 % de más de 55 años.

Covid-19 en Colombia ¿Cómo avanza la pandemia y los vacunados?

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó este lunes 25 de octubre, 1.536 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 41.165 pruebas de las cuales 27.912 son PCR y 13.253 de antígenos. El informe también señala que 32 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. De esta manera, el país llega a un total de 127.099 decesos a causa del virus desde el inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a 4.992.586 contagiados, de los cuales 12.614 son casos activos y 4.836.288 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.

Así va la vacunación en el país:

El más reciente reporte del Ministerio de Salud también señala que hasta las 11:59 p. m. del 23 de octubre ya se habían aplicado en Colombia un total de 45.879.607 dosis de la vacuna contra el covid-19.

Según el mismo informe, la cantidad de colombianos totalmente vacunados, es decir, aquellos que ya recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este momento a 16.548.334 personas, mientras que 3.950.140 personas se han inmunizado con monodosis.Igualmente, se han aplicado 147.349 terceras inyecciones, a manera de refuerzo.

