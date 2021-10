“Ninguna es mejor que la otra”: el mensaje de Dani Duke dirigido a quienes la compararon con Luisa Castro

Daniela Duque, mejor conocida como Dani Duke, es una de las influenciadoras más reconocidas en el país, no solo por ser actual pareja de La Liendra, sino por destacar en Instagram gracias a sus 3.7 millones de seguidores, quienes están pendientes del contenido que ella comparte, sobre todo tutoriales de maquillaje.

Recientemente, tanto ella como Luisa Castro llamaron la atención y generaron reacciones por cuenta de sus sensuales disfraces de conejitas. Ambas usaron atuendos negros, con la diferencia de que una es rubia y la otra tiene el cabello negro, sin contar con que Luisa Castro utilizó botas altas. Por lo demás, los trajes eran parecidos y muchos fans de Duke la compararon con la empresaria.

Ante esto, la misma Daniela subió a la sección de historias de su perfil un contundente mensaje dirigido a quienes la compararon con Castro; sin embargo, no la mencionó a ella en la publicación.

“Todas las mujeres en el planeta son hermosas. Ninguna es mejor que la otra… Todas tenemos algo especial que nos hace únicas”, escribió al principio. Acto seguido, aprovechó para hacer un llamado general a las mujeres pidiendo que, “seamos más inteligentes que la sociedad… Nos comparan, nos critican, nos ponen a competir… ¡Tu única competencia eres tú!”

Dicha reflexión fue replicada por diversas cuentas de entretenimiento, entre ellas ‘Famosos de la A a la Z’, generando decenas de comentarios a favor de lo mencionado por la mujer.

“Totalmente de acuerdo lo único q no comparto es su gusto por la cosa esa que se hace llamar La Liendra”; “Dani es totalmente madura, la admiro”; “Cada una tiene su estilo diferente creo que ambas son hermosas; por qué compararlas si cada una tiene lo suyo” y “Sii, todas somos diferentes y hermosas cada quién a su manera”, fueron algunas de las réplicas destacadas.

La reflexión de Dani Duke sobre las relaciones amorosas actuales

A través de sus redes sociales, la influenciadora dio su opinión sobre la convivencia en pareja y la velocidad con que avanzan los noviazgos, resaltando que se deben tener más en cuenta los detalles más mínimos, pues según ella, son esos los que marcan la diferencia.

“Hoy en día veo que las relaciones van muy rápido, se conocen, al mes se dicen ‘te amo’, a los dos meses ya se van a vivir juntos y se les está olvidando, pienso yo, disfrutar de los momentos pequeños de una relación; como es de rico cuando a uno el novio lo va a recoger, uno se pone lindo y no lo ve hace tres días, esa emoción de contarle cosas, es tan valioso, nos estamos adelantando a vivir todo rápido”, señaló Duke. Además, aprovechó para aconsejar a quienes llevan de manera desenfrenada sus amoríos, resaltando que, primero, se debe disfrutar antes de ingresar a compromisos que requieren de más seriedad.

“Si quieres durar mucho tiempo con una persona, no se afanen, no se afanen a vivir juntos, no se afanen a casarse y a tener hijos ya. Disfruten, la vida pasa muy rápido, no nos aceleremos como en una carrera entre quién va más rápido, si la vida o yo”, señaló a sus fans.

Finalmente, vale resaltar que la mujer sigue apareciendo junto con su novio en Instagram, pese a que en semanas anteriores los dos le expresaron a la audiencia no compartir momentos juntos en esta plataforma con motivo de no exponerse tanto y cuidar su privacidad ante las diversas reacciones que pueden generar.

