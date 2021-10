Tras su recuperación por el covid-19, Rafa Taibo presentó su nueva pareja

Rafa Taibo es uno de los investigadores paranormales más reconocidos en el país, no solo por el programa ‘Ellos están aquí’ del canal RCN, sino porque en sus redes sociales comparte de manera constante trabajos de campo de este tipo; de hecho, uno de sus trabajos más recientes fue realizado en Armero (Tolima), lugar donde ocurrió la ya conocida tragedia tras la avalancha que arrasó con casi la totalidad del pueblo.

Pero más allá de su profesión, muchos seguidores se han preguntado cómo está la situación amorosa del colombo español, y recientemente presentó a su nueva pareja. En diálogo con el programa ‘La Red’, aclaró que no son novios, sino que son “prometidos, porque nos hemos prometido cosas” y confesó que luego de su contagio por covid-19, valió la pena haber sobrevivido pues encontró el amor.

El también actor reveló al magazín de entretenimiento que conoció a la susodicha hace cinco años y relató qué fue lo que más le llamó la atención de ella y cómo la abordó en aquel entonces. “Yo me sentí atraído directamente por sus ojos; me acerqué a ella y le hablé, y como ya estaba un poco borracho, desaparecí para que mi imagen quedara impoluta, y años después nos hemos vuelto a encontrar”, describió Taibo aquel primer encuentro.

Por otra parte, el investigador habló de la última cita que hace dos semanas. En medio de la entrevista, el español no quiso besar a su acompañante porque “sé que a Mary Méndez -presentadora de aquel programa- se le va a partir el corazón porque sé que me deseas”, haciéndole broma a la samaria. De momento, no hay publicaciones en sus redes sociales compartiendo con su pareja, de la cual tampoco se conoce su nombre.

Vale mencionar que, además del contenido paranormal que comparte en su cuenta de Instagram -donde tiene más de 220 mil seguidores-, mostraba en semanas anteriores su recuperación tras haberse contagiado de covid-19 e incluso invitó a sus fans a vacunarse contra el virus aun cuando después de recibir la primera dosis tuvo serias complicaciones de salud.

“Por más que me encuentre en la inmunda, soy un hombre muy muy afortunado. Estando aquí postrado, sudoroso y tembloroso, quien viene a mi cabeza son los miles de personas que no tienen recursos, o que están solas y que tienen que atravesar esta circunstancia angustiosa y aterradora desde la incertidumbre más absoluta, la impotencia de la falta de recursos o la angustia aplastante de la soledad. Eso es lo que me parte el corazón en mil pedazos. No hay mucho más que decir”, expresó en un video posteado en aquella plataforma y hasta afirmó que tenía incertidumbre por lo que pudiera pasar con su vida.

Finalmente, tuvo una recuperación satisfactoria y volvió con sus recorridos en búsqueda de alguna experiencia relacionada con presencias fantasmales y hasta demoníacas, como él lo ha descrito en uno de sus posts anunciando su nueva visita a Armero. De igual manera, sube ese mismo contenido a YouTube, donde cuenta actualmente con más de 126 mil suscriptores y un total de más de 6 millones de visualizaciones, producto de sus 413 videos colgados en esa plataforma.

