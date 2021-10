‘MasterChef’: Gregorio Pernía y Frank Martínez estuvieron a punto de ser eliminados

Son cinco los famosos que luchan por coronarse como el único campeón de la tercera temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, entre ellos Frank Martínez y Gregorio Pernía, quienes fueron protagonistas de una situación que los puso en riesgo durante las pruebas finales que actualmente disputan.

Todo sucedió durante el reto de campo que se realizó en el Eje Cafetero, donde el comediante antioqueño optó por hacer un sancocho trifásico y el actor cucuteño un lomo a la Wellington (originario de Inglaterra). Mientras que Liss Pereira se decidió por una cazuela de fríjoles (la cual debía llevar al menos cinco ingredientes), Viña Machado por unos tamales al mejor estilo samario y a Carla Giraldo le tocó cocinar el postre: un croquemebouche procedente de Francia.

No obstante, durante la cocción de dichos platillos hubo algunas dificultades, como las que pasó Frank al hacer su sancocho; motivo por el cual Gregorio quiso ‘echarle una mano’ para que intentara aprovechar al máximo el tiempo que tenía en la prueba.

Fue entonces cuando intervino Claudia Bahamón, conductora de ‘MasterChef Celebrity’, y les recordó a ambos que este tipo de ayudas no son permitidas. De hecho, aprovechó su regaño y les advirtió que, de seguir así, podrían quedar por fuera del show en los últimos capítulos.

El actor, recordado por telenovelas como ‘La hija del mariachi’ y ‘Las detectivas y el Víctor’, siguió las indicaciones de la presentadora huilense y se fue hasta su estación para continuar con la preparación del lomo que, finalmente, no dejó muy satisfechos a los jurados Chris Carpentier, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch.

Las reacciones de los televidentes a lo ocurrido no se hicieron esperar y, por medio de las redes sociales, el ingenio salió a flote con divertidos memes y comentarios que convirtieron el nombre del programa en una de las tendencias más comentadas de la noche en Twitter, por ejemplo.

“Quiso ayudar y terminó enredado”, “me encanta ese compañerismo de Gregorio, merece ganarse el reality”, “pobre Pernía, que le sirva de lección” y “a la próxima que se concentre en lo suyo”; fueron algunos de los comentarios que suscitó el más reciente episodio de ‘MasterChef’.

En una reciente entrevista que brindó el paisa para ‘Bravíssimo’, programa de CityTV, el nuevo integrante de RCN Televisión habló de la amistad que cosechó durante el concurso con Pernía, a quien no dudó en calificar como una de las mejores personas que ha conocido en la vida, aun cuando antes de conocerlo tenía otra perspectiva.

“Yo se lo he dicho y es que cuando sea grande quiero ser como él, porque Gregorio es exageradamente muy buen ser humano. Yo tenía una imagen suya muy diferente cuando entré al programa, pues ninguno de nosotros al principio sabía quiénes más iban a estar, entonces en el momento que nos reunieron a la primera prueba covid y lo vi, (caí en cuenta que) yo como que tenía una imagen basada en los personajes que él ha hecho: fuertes y medio machista, por lo que no me abrí mucho al tipo, pero eso duró como dos horas, hasta que comenzó a hacer chistes y hablarme como si me conociera”, agregó.