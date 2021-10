Con bandera en mano, Gustavo Bolívar festejó que Estados Unidos le dio la ciudadanía a su hijo Santiago

Gustavo Bolívar y su hijo. Foto: tomada de Twitter

Orgulloso de los Estados Unidos, el senador de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar le agradeció a ese país que le entregó la nacionalidad a su hijo Santiago Bolívar.

El congresista petrista publicó un trino esta semana donde no solo dio a conocer la noticia, sino que también se dejó ver ondeando las banderas de Colombia y Estados Unidos en compañía de Thiago, como se le conoce en redes sociales al joven.

“Congratulations on becoming a U.S. citizen” (“Felicitaciones por convertirse en ciudadano de los EE. UU.”), se lee en la certificación que recibió Thiago y que quedó plasmado en una fotografía que Gustavo Bolívar posteó.

Según el parlamentario, Santiago lleva varios años viviendo en tierras norteamericanas donde ha forjado su vida laboral y académica, por lo que la agradeció a las autoridades de esa nación y contó cuántos años tuvo que esperar su hijo para recibir la tan anhelada ciudadanía.

“Mi hijo recibió hoy la ciudadanía estadounidense. En este país trabajó hace quince años y vivimos desde hace siete”, escribió.

Más adelante, dejó un reconocimiento al gigante norteamericano y agregó: “Estados Unidos, tierra de inmigrantes, nos ha brindado oportunidades de crecimiento que agradecemos y valoramos. Santiago tendrá la doble nacionalidad”.

No fue la única reacción en torno al tema: el propio Thiago se pronunció a través de su cuenta de Instagram y aseguró que, aunque ya es ciudadano estadounidense, no olvida la tierra que lo vio nacer y crecer, Colombia.

“Jamás olvidaré mis raíces ni de donde vengo, llevo a Colombia en la sangre y siempre será así. De Colombia para el Mundo”, comentó el joven, donde agradeció a su papá por los esfuerzos que le permitieron a él radicarse en esa nación.

“Ayer me convertí en ciudadano americano. Llegué a este país hace casi siete años de la mano de mi papá. Pa’, gracias porque esta es de las mejores herencias que le puede dejar un padre a un hijo (Gracias a él me dieron la residencia por la que hoy en día puedo ser ciudadano)”, añadió.

No es la primera vez que el senador Bolívar hace referencia a su hijo Santiago en redes sociales. De hecho, hace tan solo unos días se pronunció mediante otros trinos donde se enfrentó a la representante a la Cámara por el Centro Democrático Margarita Restrepo, quien llamó “hipócrita” a Thiago por los supuestos lujos que se da en Miami, Estados Unidos.

El senador le respondió, con madrazo incluido, defendiendo al joven, luego de que este concedió una entrevista al programa Lo Sé Todo donde habló de las controversias de su progenitor y otros temas relacionados con el congresista. “El siempre estuvo muy al frente de mi carrera, pero de eso también se trató mi pausa, porque él está en lo suyo y yo creo que él tiene 10 prioridades y mi carrera es la undécima. (...) Tengo que independizarme y conseguir las cosas por mí mismo. Hacerlo solo, porque es mi papá y todo, pero nadie puede depender de nadie”, contó el joven sobre su papá, entre otros dichos.

Varios medios retomaron apartes de lo dicho por el joven, lo que no pasó desapercibido por Margarita Restrepo, quien publicó uno de los artículos en torno al tema con el siguiente mensaje: “La hipocresía del comunismo en su máxima expresión”.

Dicha premisa ocasionó la reacción de Gustavo Bolívar, quien rechazó lo dicho por la congresista uribista, le aclaró las profesiones que desempeñan sus 3 hijos, incluidos Thiago, dijo que estos jamás se habían visto inmersos en polémicas, a diferencia de otros políticos y, con un fuerte mensaje, expresó:

“Tengo 3 hijos: Ing de sistemas, administradora de empresas y músico. ¿Alguna vez han escuchado q estén inmiscuidos en escándalos, plagio de tesis, contratos con el Estado, evasión fiscal, corrupción, o tan si quiera (sic) una pelea en un bar? Entonces por qué no los dejan quietos hptas”, trinó Bolívar.

