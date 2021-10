Piden a Iván Duque que objete el artículo que eliminó la Ley de Garantías

Congreso de la República de Colombia. / Colprensa

Tras la aprobación del cuestionado artículo 125, que derogó la denominada Ley de Garantías en el Presupuesto General de la Nación para el 2022, el senador Antonio Sanguino y el exsecretario de Transparencia de la Presidencia Gabriel Cifuentes, remitieron una carta al presidente Iván Duque solicitando que objete por inconstitucionalidad e inconveniencia el artículo 125 de la ley aprobada el pasado martes en el Congreso.

En la misiva enviada se exponen varias razones que sustentan porqué el artículo aprobado en el Congreso es inconstitucional e inconveniente y le recuerdan a Duque que el debate sobre la Ley de Garantías debe ser transparente y de cara al país.

“Presidente Iván Duque, la aprobación del Art. 125 del proyecto de ley de Presupuesto General para el 2022, es inconstitucional por lo que lo invitamos a dar un debate transparente, con todos los actores y de cara al país, sobre la reforma a la Ley de Garantías, no mediante un artículo que se adiciona en la Ley de Presupuesto de 2022 y a menos de dos (02) meses de dar inicio a un año electoral”, señalan los firmantes.

“El artículo 125 de la denominada Ley de Presupuesto de 2022 aprobado por el Congreso de la República en la noche del 20 de octubre y la madrugada del 21 de octubre de la presente anualidad, es una disposición normativa inviable constitucionalmente, lo que eventualmente afectaría a futuro su constitucionalidad. Presidente, es claro que el artículo 125 no cumple con la regla de la unidad de materia y no es el trámite legislativo para la modificación del artículo 38 de la Ley 996 de 2005″, argumentan en la misiva enviada.

Por su parte, el profesor universitario y activista político Gabriel Cifuentes puntualizó en que, si bien no existe la reelección presidencial en Colombia, derogar la Ley de Garantías ad portas de una campaña electoral, podría abrir la puerta al clientelismo y la corrupción.

“Resulta inconveniente en época electoral que el Congreso haya derogado la Ley de Garantías, que a todas luces es inconstitucional y abrirá el ‘grifo’ a la mermelada y clientelismo electoral en todo el país”, puntualizó Gabriel Cifuentes.

El senador Sanguino y el exsecretario Gabriel Cifuentes invitaron al presidente Duque a dar un debate amplio ante el país y recular su decisión de dejar abierta la puerta a la corrupción en las elecciones del 2022.

También le recordaron al mandatario que cuando fue senador estuvo en contra de eliminar la Ley de Garantías, y expresaba públicamente las graves afectaciones que generaría para la democracia colombiana su modificación.

“A menos de dos meses de dar inicio a las elecciones del Congreso de la República y a la Presidencia de la República, las y los colombianos comprometidos con la transparencia, la pulcritud pública y el cuidado de los recursos en año electoral, esperan de usted un pronunciamiento en la materia y que en uso de sus facultades constitucionales y legales presente objeciones presidenciales sobre el artículo 125 que no conducirá a la reactivación económica”, se lee en la carta.

Argumentan que el artículo 125 no cumple con la regla de la unidad de materia y no corresponde al trámite legislativo para la modificación del artículo 38 de la Ley 996 de 2005; y señalan que entre las facultades constitucionales y legales que tiene Duque, puede objetar el proyecto de ley en referencia y no es necesario esperar a un pronunciamiento de la Corte Constitucional.

