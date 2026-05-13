Brecha entre salario mínimo y productividad laboral en Colombia se redujo y Petro se pronunció: “En defensa de la dignidad”

El presidente Gustavo Petro respaldó el incremento del salario mínimo, decisión que ha sido cuestionada por algunos expertos, advirtiendo un impacto negativo en la economía - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El presidente Gustavo Petro defendió las medidas de carácter económico que ha tomado durante su administración, como el incremento del salario mínimo, basándose en cifras del explorador de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Oecd, por sus siglas en inglés), compilados en una gráfica realizada por el economista Daniel Ossa.

El experto reveló los índices reales de productividad laboral y salario mínimo en Colombia reportados entre 1996 y 2025, y, según las gráficas comparativas que elaboró con los datos de la Oecd, ambos indicadores han evidenciado un incremento con el paso de los años.

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Por un lado, desde 1996, el salario mínimo ha ido aumentando, presentando un repunte entre 2024 y 2025, durante la administración de Gustavo Petro. A la par, la productividad laboral se ha mantenido por encima del salario, reduciendo la brecha entre ambas variables, sobre todo en 2025.

Datos de la Oecd, compilados en gráficas elaboradas por el economista Daniel Ossa, muestran un reducción en la brecha entre la productividad laboral y salario mínimo en Colombia - crédito @_DanielOssa/X

De hecho, en otra de las gráficas se evidencia una importante caída de la brecha acumulada entre el salario mínimo y la productividad laboral. La disminución empieza en 2021 y se mantiene hasta 2025.

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Al respecto, el primer mandatario indicó que, contrario a lo que advirtieron algunos expertos, el incremento en la remuneración de los trabajadores que ganan el mínimo tuvo efectos positivos en el país.

“Demostración que al subir el salario mínimo a salario vital, hemos logrado cerrar la brecha de la injusticia entre la productividad laboral por persona y el salario mínimo. Este cierre de brecha es una orden de la Constitución de Colombia y va en defensa de la dignidad del trabajo”, precisó el jefe de Estado en X.

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El presidente Gustavo Petro aseguró que durante su Gobierno se ha logrado cerrar la brecha de la injusticia entre la productividad laboral por persona y el salario mínimo - crédito @petrogustavo/X

El presidente también aseguró que el aumento del salario mínimo tuvo un efecto positivo en la ocupación labora el Colombia. Según estadísticas expuestas por el Centro de Pensamiento Vida, basadas en datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desempleo en el país pasó del 11,2% en 2022 al 8,9% en 2025, la informalidad se redujo y 2,1 millones de personas salieron de la pobreza.

El Centro de Pensamiento Vida aseguró que, aunque en algunas ocasiones el aumento del salario mínimo puede contraer el empleo, en el caso de Colombia ese supuesto no estaría aplicando. El jefe de Estado celebró los resultados de esa decisión económica.

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“Contrario a todo lo que decían en la prensa la subida del salario mínimo en mi gobierno no trajo desempleo, al contrario trajimos la tasa de desocupación más baja del siglo”, precisó el primer mandatario en su momento.

El presidente Gustavo Petro informó que, según datos del Dane, en su administración se registró la tasa de desocupación más baja del siglo - crédito @petrogustavo/X

Impacto negativo del incremento del salario mínimo para 2026

Pese a que hay resultados positivos derivados del aumento del salario mínimo, hay expertos que advierten sobre consecuencias negativas en algunos sectores de la economía por cuenta de esa decisión del Gobierno Petro.

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El incremento del 23% en la remuneración mínima para 2026 provocó un alza significativa en la inflación de los servicios, ligados principalmente a la mano de obra, según reportó la Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana) en un informe. De acuerdo con la información que suministró, aproximadamente una cuarta parte de la canasta de consumo familiar registró un incremento de la inflación, pasando del 6,7% en diciembre de 2025 a un 8,6% en abril de 2026.

Julio Romero, economista jefe de Corficolombianam, confirmó que el salario mínimo sigue afectando los precios en Colombia - crédito @JulioCRomeroA/X

El ajuste impulsó una transferencia casi inmediata de los costos laborales a los consumidores, lo que derivó en el aumento de precios en varios puntos esenciales de la economía del país.

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El economista jefe de Corficolombiana, Julio Romero, cuantificó el fenómeno: “52 de los 58 puntos básicos (casi el 90%) que ha subido la inflación desde diciembre hasta abril se explicaron por presiones de demanda e indexación, sobre todo al salario mínimo”.