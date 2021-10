“¿Por qué no los dejan quietos, hptas?”: Gustavo Bolívar salió en defensa de sus hijos

Gustavo Bolívar y su hijo. Instagram: @thiagooficialx y @gustavo_bolivar

Al senador Gustavo Bolívar no le gustó que la representante a la Cámara, Margarita Restrepo llamara “comunista” a su hijo por los supuestos lujos que se da en Miami, Estados Unidos y le respondió, con madrazo incluido, defendiendo al joven, conocido en las redes sociales como Thiago, pero cuyo nombre de pila es Santiago Bolívar.

Todo comenzó porque el muchacho concedió una entrevista al programa Lo Sé Todo donde habló de las controversias de su progenitor y otros temas relacionados con el congresista. “El siempre estuvo muy al frente de mi carrera, pero de eso también se trató mi pausa, porque él está en lo suyo y yo creo que él tiene 10 prioridades y mi carrera es la undécima. (...) Tengo que independizarme y conseguir las cosas por mí mismo. Hacerlo solo, porque es mi papá y todo, pero nadie puede depender de nadie”, contó el joven sobre su papá, entre otros dichos.

Varios medios retomaron apartes de lo dicho por el joven, lo que no pasó desapercibido por Margarita Restrepo, quien publicó uno de los artículos en torno al tema con el siguiente mensaje: “La hipocresía del comunismo en su máxima expresión”.

Dicha premisa ocasionó la reacción de Gustavo Bolívar, quien rechazó lo dicho por la congresista uribista, le aclaró las profesiones que desempeñan sus 3 hijos, incluidos Thiago, dijo que estos jamás se habían visto inmersos en polémicas, a diferencia de otros políticos y, con un fuerte mensaje, expresó:

“Tengo 3 hijos: Ing de sistemas, administradora de empresas y músico ¿Alguna vez han escuchado q estén inmiscuidos en escándalos, plagio de tesis, contratos con el Estado, evasión fiscal, corrupción, o tan si quiera una pelea en un bar? Entonces por qué no los dejan quietos hptas”, trinó Bolívar.

Más adelante, en otra publicación, se excusó por la palabra de grueso calibre que empleó en su publicación y agregó: “Disculpen la grosería pero los hijos se defienden sin tibieza. Mis hijos no se han aprovechado de la influencia del papá en la política, no han pedido favores políticos, no se han reunido con bandidos, corruptos ni con narcos, no hacen lobby para favorecer amigos. Déjenlos quietos”.

Por el momento, Restrepo no se ha referido a lo dicho por su colega en el Congreso, sin embargo, los internautas no pasaron desapercibidos los carros, viajes y estilo urbano que Thiago Bolívar publica en Instagram y otras redes sociales.

De hecho, la controversia causó la reacción del jefe político de Gustavo Bolívar, su tocayo el senador y líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro quien defendió a su amigo y defenderlo de los arremetimientos de la uribista Restrepo.

“Gustavo Bolívar es un empresario, es decir, un capitalista. El comunismo según la definición de Marx, es una sociedad del tiempo libre por alta productividad y de abundancia sin mercado, es decir sin empresarios. Luego la congresista simplemente escribe esto por máxima ignorancia”, trinó Petro.

Además, aclaró que el Pacto Histórico, la alianza con la que él pretende ganar la Presidencia y espera obtener mayorías en el Congreso de la República, no es un grupo político que se distinga por la capacidad adquisitiva de sus integrantes y destacó algunas de las características que esa coalición poseería. “La necesidad hoy de Colombia es abandonar las relaciones de producción premodernas, las formas de indignidad laboral, la depredación de la naturaleza y los seres humanos y construir una democracia pacífica y productiva”, agregó Petro.

“La iniciativa privada, buscamos democratizar el crédito, el saber, la conectividad y la tierra, desatar la iniciativa privada, pero para ello hay que fortalecer el poder público, la asociatividad y el cooperativismo”, finalizó el exalcalde de Bogotá.

