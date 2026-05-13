Colombia

Claudia López atacó a José Manuel Restrepo por no rechazar actitudes “misóginas” de Abelardo de la Espriella: “Lamentable que no tenga el talante”

La controversia que involucra al candidato de ultraderecha, que fue protagonista de hechos con los que habría vulnerado los derechos de dos comunicadoras sociales, puso en tela de juicio la credibilidad de las propuestas en defensa de la mujer desde su campaña

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La exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial cuestionó al aspirante a la vicepresidencia por su aparente silencio ante un acto de su fórmula, que calificó de "discriminatorio, machista, homofóbico y de acoso" - crédito @ClaudiaLopez/X

La controversia en torno al trato del candidato presidencial Abelardo de la Espriella hacia dos mujeres periodistas durante la campaña presidencial, María Lucía Fernández y Laura Rodríguez, motivó una intensa discusión sobre el respeto a la prensa por parte del abogado de ultraderecha y del mismo modo, la agenda de género en la campaña política, en un debate que se gesta a menos de tres semanas de la primera vuelta.

Las denuncias contra el “Tigre” lo han puesto en el centro de la discusión, como protagonista de hechos de presunto acoso y machismo, que no tardaron en trascender en las redes sociales y lo llevaron a recibir una lluvia de críticas por su actuar. Y frente a este suceso, la exalcaldesa Claudia López, que también hace parte de la contienda, no dudó en enfilar sus señalamientos no solo contra él, sino su fórmula vicepresidencial.

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En el foro presidencial Capitales que construyen: diálogo Nación – Territorio, organizado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), la exmandataria distrital y hoy aspirante al primer cargo de la Nación no dudó en señalar al exministro José Manuel Restrepo, que acompaña a De la Espriella, por no rechazar de manera categórica los sucesos en los que se ha visto involucrado el candidato opositor.

Claudia López y José Manuel Restrepo
La candidata presidencial Claudia López cuestionó la postura de José Manuel Restrepo frente a los incidentes protagonizados por Abelardo de la Espriella - crédito @Asocapitales/X

Es lamentable el acoso a periodistas de un candidato presidencial… y es aún más lamentable que su fórmula vicepresidencial no tenga el talante para salir a rechazarlo. ¡Las mujeres NO les creemos sus falsos discursos“, expresó López, que, con un video adjunto, no dejó pasar por alto los incidentes que se han registrado con De la Espriella, que según las encuestas pelea por una eventual presencia en segunda vuelta.

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Cabe destacar que además del incidente con ‘Malú’ Fernández en Noticias Caracol, en el que dijo que sería “ignorante” para entender la diferencia entre la ética y la moral, la polémica se vio alimentada por el suceso en el programa Piso 8, en el que De la Espriella mostró a la periodista Laura Rodríguez una fotografía suya e insistió, entre insinuaciones sexuales, en que hiciera “zoom” en sus partes íntimas.

Abelardo de la Espriella se disculpa públicamente con la periodista Laura Rodríguez tras incidente en Piso 8 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella se disculpa públicamente con la periodista Laura Rodríguez tras incidente en Piso 8 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Los duros señalamientos de Claudia López a José Manuel Restrepo

Durante el debate, López insistió en sus críticas. “Me parece increíble que a José Manuel le haya temblado la voz para condenar un acto discriminatorio, machista, homofóbico y de acoso, como el que hizo el señor Abelardo de la Espriella”, afirmó la candidata, en contraste con la respuesta del exministro, que remarcó que en la campaña “ha habido siempre un compromiso de respeto”; tanto por la prensa como por las mujeres.

Según Restrepo, “pocos programas de los que hoy se están proponiendo tiene, por ejemplo, una propuesta en defensa de la mujer como lo tiene esta campaña”. No obstante, López cuestionó la sinceridad de las propuestas hacia las mujeres, en una especie de contrapunteo entre ambos a 18 días de que se lleve a cabo la primera vuelta, en la que la exmandataria buscaría dar la gran sorpresa en la jornada electoral.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella está en el 'ojo del huracán' por lo que serían sus comportamientos misóginos contra mujeres periodistas - crédito Fernando Vergara/AP
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella está en el 'ojo del huracán' por lo que serían sus comportamientos misóginos contra mujeres periodistas - crédito Fernando Vergara/AP

En ese sentido, López llevó el debate hacia la definición de la infraestructura social y resaltó la importancia de obras como hospitales y manzanas del cuidado para la equidad. “Todo el mundo está pensando en carreteras, metros. Tenemos que hacer manzanas del cuidado, hospitales. Eso también es infraestructura social a financiarse con todas las fuentes que ya les mencioné”, reiteró la candidata.

Por su parte, De la Espriella le salió al paso a la controversia y ofreció disculpas con un mensaje en X que, más allá de apaciguar las críticas, parece haberlas acrecentado. “Cuando bromeé con la periodista Laura Rodríguez en el programa de Jhovanoty, en Piso 8, no lo hice de mala fe ni para hacerla sentir mal, mucho menos para acosarla frente a miles de televidentes”, expresó el candidato.

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