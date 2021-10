“No pierdan la fe”, Juliana Galvis y su mensaje a quienes han tenido un mal año

Juliana Galvis. Foto: Instagram @julianagalvisv

Sin importar el país en el que se viva, la profesión a la que se dedique, el estado sentimental en el que se esté, la edad o el aspecto físico, a lo largo y ancho de la vida habrá un punto de quiebre, incluso varios; cada persona en el mundo sabrá qué es lo que la hace infeliz y querer mandarlo todo a la ‘porra’, como se dice coloquialmente. Sin embargo, en esos caminos de obstáculos hay muchas personas que gustan de desahogarse hablando con alguien, quien quiera que sea. De hecho, algunos sueltan todo el peso de sus emociones en mensajes o cartas destinadas a sus ídolos, por ejemplo, el martes 19 de octubre Juliana Galvis redactó en sus redes sociales que: “Varias personas me han escrito hablándome sobre su vida y sus ‘momentos’”.

La actriz publicó un video en el que dio cuenta que, aparentemente esos ‘momentos’ de los que su público le ha hablado son de aquellos difíciles, agrios o amargos.

“Quiero decirle a todas esas personas que de pronto están en un mal día o que no han tenido un año fácil, que están pasando por un mal momento… aunque suene a frase cajón: todo pasa. Tenemos que aprender a confiar, a soltar, a entender que todo tiene una lección y todo tiene un por qué y un para qué, siempre va a pasar lo que más nos convenga así en el momento no lo entendamos (…) no pierdan la fe”.

A su vez, amplió su mensaje en un texto que publicó en la leyenda del video y, entre sus frases, también destacó la importancia del agradecimiento poniéndose como ejemplo.

“No sé por qué, varias personas me han escrito hablándome sobre su vida y sus “momentos”, no sé si esto se trata del “coletazo” de la pandemia… no sé si es Mercurio retrógrado, el pinche Plutón o qué pasa en el universo… pero siento que este ha sido uno de esos años que nos ha dejado a todos muchos aprendizajes y lejos de ser una gurú en bienestar, soy una mujer común y corriente, que a pesar de las circunstancias ( a veces fáciles y a veces difíciles) nunca pierde la fe en Dios, y que con el tiempo he empezado a agradecer cada cosa que pasa, a confiar en el proceso”.

Un poco de la carrera de Juliana Galvis:

La bumanguesa cuenta con una nutrida carrera actoral, ha plasmado su talento en este campo en ‘El pasado no perdona’ (2005), ‘El cartel de los sapos’ (2008), ‘Soberbia’ (2013), ‘La piloto (2017) y la lista podría seguir. Tampoco se puede dejar por fuera el cine, pues entre sus trabajos están largometrajes como ‘In Fraganti’, estrenada en el año 2009 con Juan Camilo Pinzón como director, cabe mencionar que, el elenco de dicha producción cinematográfica también encerró el trabajo actoral de Natalia París.

Por otro lado, antes de la actuación, Galvis pisó los terrenos de la presentación, ‘La fábrica de la alegría’ fue uno de sus programas, a su vez, entre sus quehaceres laborales también está incluido su trabajo en noticieros regionales, por supuesto, también como presentadora.

En cuanto a redes sociales, Juliana Galvis tiene un Instagram (@julianagalvistips) enfocado en dos cosas en particular: belleza y salud.

