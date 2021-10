Andrés Cepeda y el mexicano Joss Favela estrenaron ‘Si todo se acaba’

Joss Favela y Andrés Cepeda. Foto: Instagram @jossfavela

“Si todo se acaba, ¿por qué no te olvido?, si pasan los meses que parecen siglos, pero tú te quedas haciéndome guardia, no más me descuido me clavas el alma. Está más que claro que nos vamos a olvidar, tú estando con no sé quién y yo con no sé cuál, el problema no es cómo, el problema es que cuándo pasará”, es parte de ‘Si todo se acaba’, tema que Andrés Cepeda lanzó en conjunto con Joss Favela y su respectivo videoclip el jueves 21 de octubre; dicha pieza audiovisual contó con la dirección de Saul Masri.

En cuanto al desarrollo de la historia retratada en el video musical, Norma Nivia es quien se desempeña como una de los protagonistas. Por otro lado, ya hablando de la construcción del tema, Favela, más allá de interpretarlo, también lleva el título de autor.

En sus redes sociales, Cepeda destacó su agradecimiento a Favela por el trabajo musical que realizaron en conjunto. “¡Estoy muy emocionado de poder presentarles ‘Si todo se acaba’! Gracias querido amigo Joss Favela por compartir esta canción conmigo y por permitirme cantarla juntos”.

Post en Instagram de Andrés Cepeda. Foto: @andrescepeda

Otros cantantes colombianos con los que ha colaborado Joss Favela:

Por este tiempo, Andrés Cepeda - con ‘Si todo se acaba’ - no ha sido el único artista del país con el que colabora el cantante mexicano; anteriormente, Favela ha sacado al mercado un par de canciones con algunos colombianos que le han dado su aporte musical a las mismas; de hecho, durante este mismo año – específicamente en enero – se realizó el lanzamiento de ‘El alumno’, tema interpretado en conjunto con Jessi Uribe.

Y, más allá de tener una canción juntos, ambos artistas también ofrecerán una presentación musical en México que tiene fecha en el calendario para su desarrollo el 17 de diciembre.

Post en Instagram de Joss Favela. Foto: @jossfavela

Por otro lado, un año antes de cantar con Jessi Uribe, Joss Favela lo hizo con Greeicy, por lo tanto, el público de ambos les pudo escuchar ‘La magia de tus ojos’, tema que ha estado disponible en conjunto con su videoclip desde febrero de 2020.

Andrés Cepeda y sus trabajos musicales en 2021:

Más allá de ejercer como jurado – el único colombiano de los tres – en ‘La Voz Kids’ (2021) y su otra versión ‘La Voz Senior’ (2021), en junio el bogotano sacó al mercado un trabajo discográfico que bautizó como ‘Me estás haciendo falta’. Este año Andrés Cepeda también ha dado conciertos, a mediados de septiembre lo hizo en Bogotá y el 4 de diciembre estará en México, además, de las canciones que ha lanzado.

Y, por esta misma línea de los jurados de ‘La Voz Kids’ y ‘La Voz Senior’, otra cantante que se desenvuelve en dicho rol es Natalia Jiménez (española), quien también ha cantado con Joss Favela, desde principios de septiembre se puede escuchar y ver el videoclip de ‘Mi ego’.

Es de mencionar que, ‘La Voz Kids’ concluyó a mediados de septiembre y, la otra cara del programa de telerrealidad: ‘La Voz Senior’, ya va por su etapa final.

