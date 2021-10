“Me entregaron una tarjetica con protocolos de vestuario”: Sandra Muñoz revela anécdota de sus vacaciones

Sandra Muñoz

Sandra Muñoz, quien fuera considerada una de las bombas sexis en Colombia a finales de los 90 y principios de los 2000, hoy en día tiene tres hijos y se encuentra alejada de las pasarelas, el brillo de las luces de los sets de grabación y las cámaras. En la actualidad incursiona en su emprendimiento, una propia marca de vestidos de baño llamada ‘Soal’.

Según mencionó la modelo en una entrevista para la sección de entretenimiento del Canal RCN en 2019, tomó la decisión de alejarse de su carrera como modelo y actriz para enfocarse por completo en su vida personal y sus proyectos.

“Me fui en 2003 y volví entre el 2014 y 2015 a vivir de lleno en Colombia. Me retiré de los medios y del país porque me casé, tuve una bebé que hoy tiene 14 años y he estado dedicada a mis negocios, a mis hijos y en ese entonces a mi esposo. Desde los 14 ó 15 estaba en el medio artístico y quería descansar un poquito y dedicarme 100 % a mis hijos”, afirmó la empresaria.

En una reciente entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo sé Todo’ del Canal 1, la empresaria confesó lo que ocurrió en sus más recientes vacaciones, que disfrutó en compañía de su hermana, en Dubai. Allí, reveló que al interior de un centro comercial le entregaron un formato con las condiciones de vestuario del lugar.

“Esa vez hablamos con mi hermana y dijimos vámonos de paseo unos días. Y les cuento que se nos alargó el paseo, estuvimos en Dubái, Francia, Italia, en Madrid, Barcelona. Gracias a Dios tengo a mi hermana como mi amiga eterna, la pasamos delicioso, nos divertimos, la pasamos rico, nos dormimos muy temprano porque no somos de rumba, pero nos recorrimos todo el sitio y tomamos todo el sol”, reveló Muñoz para el programa de entretenimiento.

Sin embargo, no todo fue color de rosa durante su estadía en Medio Oriente. Cuando se encontraba en Dubái, la modelo estaba vestida como normalmente se usa occidente: un pantalón de lino y blusa de tirantes; de repente, se le acercó una persona que le entregó una tarjeta con las condiciones de vestimenta del lugar.

“Entrando al centro comercial, me entregan una especie de aviso donde me indican que debo seguir con los protocolos de vestuario y tuve que ir a buscar un saco y andar con el puesto porque allá todo es prohibido prácticamente”, recordó entre risas que obviamente les pareció sexy a los lugareños, pero debía seguir con sus normas.

Por el momento, la modelo colombiana se encuentra nuevamente en el país y espera dedicarse a sus proyectos con su marca de vestidos de baño y continuar con sus consejos de belleza para las mujeres y el cuidado de la piel.

“Enfocada en mis proyectos, en mi trabajo, en mis hijos. Necesitaba sacar tiempo para mí, dedicarme a mí, entrenar, broncearme mucho, estar pendiente de la carrera de mi hijo que la tengo descuidada”, concluyó la modelo para ‘Lo Sé Todo’.

La entrevista fue publicada por el programa de entretenimiento en sus redes sociales, donde ya cuenta con más de 40.800 reproducciones y cientos de ‘me gusta’ y algunos comentarios que resaltan la belleza de la mujer luego de haber sido objeto de críticas durante su juventud por las acciones que realizaba y la voluptuosidad de su cuerpo.

