“Me iba a matar”, ex novia del nuevo Rey Vallenato aseguró que el artista es un maltratador

Nohamis Carolina Viana Suárez, exnovia del nuevo Rey Vallenato, José Ricardo Villafañe, escogido el fin de semana pasado, en la edición 54 en el Festival de la Leyenda Vallenata, habló públicamente sobre la indignación que le causa que la organización hubiese escogido a este hombre como imagen musical sabiendo que detrás tiene una denuncia por violencia de género. La mujer denunció en noviembre pasado, ante la Fiscalía, al acordeonero, descendiente de la etnia arhuaca, por haberla golpeado de manera sistemática cuando se encontraban en un hotel en Valledupar.

La joven publicó un comunicado en donde asegura que tiene todas las pruebas para demostrar que el hombre la maltrató, además, del proceso penal que adelanta en su contra por las agresiones que recibió por parte del artista.

“soy mujer Vallenata y tristemente otra de las tantas colombianas que ha sido víctima de violencia de género. Fui agredida por el hoy rey vallenato José Ricardo Villafañe Álvarez; lo digo con fundamentos pues hoy cursa en su contra un proceso penal y aunque no deseo recordar la tragedia a la que me sometió esta nueva desdicha me obliga a pronunciarme”, comentó Nohamis Carolina Viana Suárez.

La joven contó que, por un ataque de celos, el artista se le tiró encima y empezó a golpearla, tanto que le fracturó un diente.

“Estábamos en la habitación y como a las dos de la madrugada sonó mi teléfono, me llamó un pretendiente borracho, José Ricardo contestó, lo colocó en altavoz; el tipo no me dijo nada comprometedor, solo me estaba dedicando unas canciones, y eso fue motivo para que él cogiera rabia por celos, entonces comenzó a maltratarme, me ocasionó heridas en la boca, del puñetazo me afloja un diente y me causa moretones en el pecho, cuando salí de ahí fui a una clínica porque me sentía mal”, aseguró la mujer en la declaración que dio ante La Fiscalía.