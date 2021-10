Las sensuales fotos de Lina Tejeiro con las que muestra sus glúteos luego del retirarse los biopolímeros

Lina Tejeiro, actriz y empresaria colombiana, mostró cómo le sacaron los biopolímeros de los glúteos. Foto: Instagram de Lina Tejeiro

Lina Tejeiro es una de las personalidades que ha generado más amores que odios en el país por las ocurrencias que muestra en sus redes sociales; de hecho, muchos aún recuerdan a la actriz por su participación en la telenovela ‘Padres e Hijos’, donde era apenas una niña.

No solo es reconocida por eso o por ser una de las influenciadoras más destacadas; la actriz fue víctima de un procedimiento estético en el que le fueron introducidos biopolímeros en sus glúteos, por los cuales le quedaron varias secuelas en esa zona del cuerpo. Esto hecho ocurrió en 2020 y no había mostrado fotos de los avances de su recuperación, hasta ahora.

Recientemente, la actriz publicó en su perfil oficial de Instagram una galería de sensuales imágenes donde aparece junto a Dahiana Staitry, modelo y amiga suya. En una de las fotos, se ven los avances de la cirugía por biopolímeros a la que fue sometida Tejeiro, mostrando los buenos resultados. El post se convirtió en viral, logrando casi 430 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios admirando la belleza de las mujeres, que posan con un atrevido conjunto de lencería, especialmente Lina.

Días atrás, la modelo había publicado varias fotos que llamaron la atención de la gran mayoría de sus 8.5 millones de seguidores en Instagram por posar en bikini y hasta desnuda; sin embargo, no se veía la zona alta de sus piernas, motivo por el cual era una incógnita los resultados de la tortuosa operación que tuvo hace más de 12 meses.

Lo que sí hizo hace pocos meses fue hablar de su lucha con la sustancia que le fue inyectada, exactamente un año después de realizarse la operación.

“Lo único que rescato de todo este proceso, que yo no pedí en ningún momento, es que crecí y aprendí mucho. Fue un proceso de aceptación durísimo porque yo no pedí que me pusiera biopolímeros, ni que me hicieran daño, pero hoy en día muro hacia atrás y digo: ‘¡Que lindo lo que viví!’ y estoy agradecida por eso. Hace un año estaba que me arrancaba el pelo y me preguntaba por qué a mí”, relató a través de sus historias de Instagram. Además, contó en aquella ocasión que su historia ha servido como un ejemplo para muchas mujeres y como referente dentro de la farándula nacional, junto con el de otras figuras como Elizabeth Loaiza, quien ha mostrado también en redes sociales las consecuencias de inyectarse este químico en los glúteos.

Finalmente, cabe recordar que en julio de 2020, la actual jurado del concurso ‘¿Quién es la máscara?’ del Canal RCN, la misma Tejeiro compartió en Instagram videos y fotos de aquella cirugía donde le fueron extraídos los biopolímeros y contando cómo empezó aquel camino.

“Tuve que ser intervenida quirúrgicamente para retirar biopolímeros de mis glúteos ya que hace unos 6 años me habían inyectado en un spa de la 109 con 16 donde se suponía que era un medicamento para fortalecer y quitar la flacidez de mis glúteos (…) Mi única intención con esta publicación es concientizar a todas las mujeres para que piensen antes de someterse a cualquier procedimiento estético”, advirtiendo además que, quienes tengan esta sustancia en el cuerpo, se la retiren lo más pronto posible.

