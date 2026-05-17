Colombia

Caso Yulixa Toloza: el Congreso ha negado cinco veces un proyecto que regula los centros de estética en Colombia

La desaparición de la mujer de 52 años en Bogotá expone la urgencia de reglas claras y deja al descubierto grietas en la protección de aquellas que se someten a cambios estéticos

Guardar
Google icon
La falta de controles mínimos en centros de estética multiplica los riesgos para la salud de miles de personas en el país - crédito Suministrado

El caso de Yulixa Toloza, mujer de 52 años que lleva desaparecida desde el miércoles 13 de mayo de 2026, ha reforzado la discusión sobre la falta de normativas para los centros de estética en Colombia.

De acuerdo con los videos recopilados en las cámaras de seguridad, se observa cómo la dama fue sacada de un establecimiento en el sur de Bogotá en estado de desorientación.

PUBLICIDAD

El análisis de los registros de tránsito, revelados por El Tiempo, demuestra que el vehículo, con placas UCQ-340, pasó por dos peajes en la madrugada del 14 de mayo. Esto permitió confirmar que el último rastro del auto vinculado con la desaparición estuvo en Gachancipá, un hecho que orienta los esfuerzos de búsqueda en la región.

Primer plano de una mujer colombiana con cabello oscuro y blusa de encaje rosa, sonriendo ante la fachada neoclásica del Capitolio Nacional de Colombia y la bandera.
La desaparición de Yulixa Toloza en Bogotá reaviva la exigencia de regulación para centros de estética en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Captura de Pantalla Redes sociales y Prensa Senado

El registro de estos hechos ha impulsado la exigencia de diferentes sectores para que el Congreso apruebe de manera definitiva un proyecto de ley que, tras cinco intentos previos, busca establecer controles mínimos en un sector donde las irregularidades persisten y ponen en riesgo la vida de miles de personas.

PUBLICIDAD

La queja para el Congreso

Lorena Beltrán, periodista y magíster en gobierno y política pública, considerada como líder de campañas públicas en defensa de la seguridad en procedimientos médicos estéticos en Colombia, manifestó su preocupación ante la disposición del Congreso de la República para debatir y avalar un proyecto de ley destinado a regular los requisitos y controles que deben cumplir los centros de estética y los responsables de procedimientos quirúrgicos.

En su relato, van cinco veces donde el legislativo no decide sobre la regulación de los establecimientos estéticos en el país, al considerar que estos sitios denominados como “clínicas de garaje” solo son clausuradas temporalmente para luego reincidir bajo otras formas.

“Es importante hablar de prevención y autocuidado de quienes se someten a cirugías estéticas. Pero yo también me preguntaría dónde estaban las instituciones y las autoridades, porque hoy este caso escabroso pues pone la atención y el foco público en los sitios clandestinos, en las clínicas de garaje (...) han existido desde hace décadas y nada pasa. Las sellan una semana y a los pocos días cambian de razón social, les pintan la fachada y siguen operando como si nada”, comentó la comunicadora colombiana.

El Congreso de Colombia ha rechazado cinco veces un proyecto de ley para regular los requisitos de los centros de estética - crédito Colprensa
El Congreso de Colombia ha rechazado cinco veces un proyecto de ley para regular los requisitos de los centros de estética - crédito Colprensa

Asimismo, Beltrán consideró el actuar del legislativo como un hecho inaudito, recordando que Colombia es uno de los países donde más procedimientos estéticos se practican en el mundo.

“No se trata solamente entonces de culpar al eslabón más débil de la cadena. Es inaudito que siendo Colombia uno de los países donde más procedimientos estéticos se practican en el mundo, no tengamos una ley que proteja a quienes deciden intervenir su cuerpo. Somos libres de modificar nuestro cuerpo, pero siempre en condiciones seguras”, indicó.

Por último, la periodista Lorena Beltrán reiteró su llamado al Congreso para que se dé prioridad a esta iniciativa para evitar que se presenten otros casos similares al de Yulixa Toloza. “Ojalá el Estado, el Congreso y la sociedad lo entienda. Colombia necesita cirugía segura ya”, puntualizó.

Autoridades investigan la desaparición de Yulixa Consuelo Toloza Rivas tras un procedimiento estético en un centro del barrio Venecia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Yulyxa Toloza/X
Autoridades investigan la desaparición de Yulixa Consuelo Toloza Rivas tras un procedimiento estético en un centro del barrio Venecia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Yulyxa Toloza/X

Así va la investigación del caso de Yulixa Toloza

La cronología del caso de Yulixa Toloza expuso diversas negligencias y delitos asociados a la operación de la clínica clandestina.

Beauty Láser M.L., como se identifica el local clandestino de cirugías estéticas, funcionaba sin permisos y generaba más de 70 millones de pesos mensuales realizando procedimientos invasivos bajo la dirección de personas que, según la investigación, carecían de títulos médicos válidos.

El establecimiento tenía como gestora a María Fernanda Delgado Hernández, con su pareja Edinson Torres también involucrado en la administración del local. Pese a la habitualidad del uso del vehículo por ambos, la propiedad legal pertenecía a Ramírez.

El día 13 de mayo, Toloza acudió al centro para someterse a una lipólisis láser, pero durante la intervención, testigos señalaron que recibió una segunda dosis de ketamina debido a un dolor intenso.

Nuevas imágenes revelan pista clave sobre la desaparición de Yulixa Toloza en Bogotá - crédito Captura de pantalla/Blu Radio
Nuevas imágenes revelan pista clave sobre la desaparición de Yulixa Toloza en Bogotá - crédito Captura de pantalla/Blu Radio

A partir de ese momento, comenzaron los síntomas de deterioro: desorientación, pérdida de movilidad e incluso incontinencia, síntomas descritos por Amalia Pardo, amiga y acompañante de la víctima.

Según la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, entre 2025 y mayo de 2026 se reportaron 282 quejas sobre irregularidades en servicios estéticos en la ciudad, de las cuales 194 estaban asociadas a sitios clandestinos.

Esta cifra, revelada en las horas posteriores a la desaparición de Toloza, acentuó la crisis y motivó la convocatoria de una mesa técnica nacional para analizar los mecanismos de inspección, vigilancia y control sanitario a los que deben someterse estos centros.

La Superintendencia Nacional de Salud, a su vez, solicitó explicaciones a las entidades responsables y catalizó el debate público sobre la eficacia real de la supervisión estatal.

Temas Relacionados

Yulixa TolozaMujer desaparecida en BogotáCongresoLorena BeltránColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: sufren Egan Bernal y Einer Rubio en el Corno alle Scale, perderán más tiempo

El Corno alle Scale reta a los ciclistas con 10 kilómetros de ascenso y rampas que llegan hasta el 12% de inclinación para cerrar la segunda semana de competencias

Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: sufren Egan Bernal y Einer Rubio en el Corno alle Scale, perderán más tiempo

Juan Daniel Oviedo aseguró que habrá un posible apagón en enero de 2027: “Lo que viene para Colombia es difícil”

El economista sostuvo que la suspensión de la ronda minera y la falta de nuevas plantas térmicas amenazan la estabilidad energética del país

Juan Daniel Oviedo aseguró que habrá un posible apagón en enero de 2027: “Lo que viene para Colombia es difícil”

Acierto en la expulsión del jugador del Deportes Tolima y equivocación en la tarjeta roja a Cristian Arango de Nacional: esto dicen los analistas arbitrales

La semifinal de ida entre el Verdolaga y el equipo de Ibagué terminó en polémica por las decisiones arbitrales en donde cada club tuvo un jugador expulsado por el juez central Andrés Rojas

Acierto en la expulsión del jugador del Deportes Tolima y equivocación en la tarjeta roja a Cristian Arango de Nacional: esto dicen los analistas arbitrales

Violencia entre pandillas en Piedecuesta , Santander, terminó con el asesinato de un menor de 13 años: Alcaldía anuncia recompensa tras crimen

Las acciones institucionales implementadas buscan esclarecer las causas del homicidio y detener a los responsables, en un contexto marcado por el temor social y el refuerzo de las medidas de protección para los menores

Violencia entre pandillas en Piedecuesta , Santander, terminó con el asesinato de un menor de 13 años: Alcaldía anuncia recompensa tras crimen

Así fue el emocionante rescate de una perrita perdida en las cascadas de Macanal, Boyacá

Ante el peligro que corría el animal, la comunidad y los bomberos se unieron para realizar el rescate

Así fue el emocionante rescate de una perrita perdida en las cascadas de Macanal, Boyacá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

Shakira y Clovis Nienow encienden las redes con su inesperada química durante una entrevista por su canción 'Dai Dai'

Shakira y Clovis Nienow encienden las redes con su inesperada química durante una entrevista por su canción 'Dai Dai'

La Segura defiende a Aida Victoria Merlano tras la visita del Icbf y se va en contra del 'Agropecuario'

Video: Alfredo Gutiérrez tocó el acordeón para Natalia Lafourcade y cantaron temas propios durante un encuentro en Bogotá

Jon Favreau elogió los paisajes de Colombia y calificó como “una gran idea” filmar ‘Star Wars’ en el país

Shakira quedó conmovida por la coreografía de “Dai Dai” que circula en redes sociales: “¡Necesito bailarines como esos!”

Deportes

Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: Victoria de Etapa para Jonas Vingegaard; Egan Bernal y Einer Rubio seguirán perdiendo tiempo

Etapa 9 del Giro de Italia - EN VIVO: Victoria de Etapa para Jonas Vingegaard; Egan Bernal y Einer Rubio seguirán perdiendo tiempo

Acierto en la expulsión del jugador del Deportes Tolima y equivocación en la tarjeta roja a Cristian Arango de Nacional: esto dicen los analistas arbitrales

Defensoría del Pueblo también se indignó por la posible convocatoria de Sebastián Villa al Mundial 2026: “La camiseta no es un escudo contra la justicia”

Andrés Mosquera Marmolejo sin fecha definida para unirse a la concentración de la selección Colombia: “Pensamos hoy en Santa Fe”

Sebastián Guzmán cuestionó decisiones arbitrales tras Tolima vs Nacional: “Yo vengo de allá y sé cómo es”