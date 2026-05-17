Paloma Valencia se pronunció por extradición de Alex Saab y envió pulla a Abelardo de la Espriella: “No contrate a ningún candidato”

El pronunciamiento de Paloma Valencia lo realizó en Floridablanca, Santander, durante el cierre de su campaña- crédito Cristián Bayona, Colprensa

Alex Saab, cercano a Nicolás Maduro, fue extraditado a Estados Unidos el sábado 16 de mayo de 2026 por el régimen de Venezuela, bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez.

Por este motivo, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, solicitó que el señalado testaferro de Nicolás Maduro declare toda la verdad ante las autoridades de Estados Unidos.

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En Floridablanca, Santander, durante el cierre de su campaña, Valencia afirmó: “Es muy importante, era el lavador de dinero de Maduro, de la tiranía de Venezuela, y ahí aparece información”.

Paloma Valencia solicitó que el señalado testaferro de Nicolás Maduro declare toda la verdad ante las autoridades de Estados Unidos - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Según la senadora del Centro Democrático, también existe información que relaciona a Alex Saab con candidatos a la Presidencia de Colombia y con “gente que es presidente de Colombia”.

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“No solo información de gente que espera ser presidente de Colombia sino de gente que es presidente de Colombia”, expresó Valencia.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella fue el principal abogado de Alex Saab en Colombia y está señalado como pieza clave en el entramado legal que rodeó al empresario.

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Por esa razón, Paloma Valencia destacó en sus declaraciones que espera que Alex Saab “no contrate a ningún candidato como abogado”.

La senadora y candidata presidencial insistió que espera que el polémico empresario declare toda la verdad en Estados Unidos y sostuvo que quien tenga alguna responsabilidad deberá responder ante la justicia.

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Paloma Valencia destacó en sus declaraciones que espera que Alex Saab “no contrate a ningún candidato como abogado” - crédito @agusantonetti/X

Detalles de la extradición

Alex Saab, empresario colombiano señalado como testaferro del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, fue deportado a Estados Unidos tras semanas de incertidumbre sobre su paradero. La medida fue confirmada por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de Venezuela, que a través de un comunicado oficial detalló que la deportación se realizó el 16 de mayo de 2026, según las disposiciones legales migratorias del país.

El comunicado del Saime añadió: “La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”. Esta decisión se produce luego de la captura de Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez al frente del gobierno interino venezolano.

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Saab enfrentaba desde hace años acusaciones en Estados Unidos por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero, vinculados a contratos públicos millonarios otorgados durante la administración chavista. De acuerdo con AlbertoNews, Saab fue trasladado desde El Helicoide hasta el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde una aeronave estadounidense lo aguardaba para llevarlo a Miami. El operativo contó con la participación y supervisión de agentes del FBI, la CIA, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses acusan a Saab de liderar esquemas de lavado de dinero relacionados con recursos estatales venezolanos. Las investigaciones se enfocan en el desvío de cientos de millones de dólares mediante contratos del programa de alimentación CLAP. Los fondos habrían sido canalizados a través de empresas radicadas en diversas jurisdicciones internacionales, y los cargos en su contra incluyen conspiración, lavado de dinero y sobornos a funcionarios venezolanos.

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Las autoridades estadounidenses acusan a Saab de liderar esquemas de lavado de dinero relacionados con recursos estatales venezolanos - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

La acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Florida sostiene que Saab falsificó documentos y utilizó intermediarios para facilitar transferencias internacionales de fondos públicos. Saab ya había sido extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde en octubre de 2021. Su equipo de defensa argumentó que actuaba como enviado especial del gobierno venezolano, invocando inmunidad diplomática, aunque ese argumento fue rechazado tanto por Cabo Verde como por la justicia estadounidense.

Tras permanecer bajo detención hasta diciembre de 2023, Saab fue indultado por el entonces presidente Joe Biden en un intercambio de prisioneros, lo que permitió su regreso temporal a Venezuela. Saab, nacido en Barranquilla y de ascendencia libanesa, inició su carrera en el comercio internacional antes de involucrarse en el gobierno de Maduro. Según Armando.info, entre 2013 y 2020, obtuvo contratos por más de 10.000 millones de dólares a través de empresas en Panamá, Hong Kong, México, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

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Ya de regreso en Caracas, Maduro lo designó primero presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas (CIIP) y posteriormente ministro de Industria y Producción Nacional hasta enero de 2026, cuando fue destituido por Delcy Rodríguez. Además, Saab tiene una condena pendiente en Italia por lavado de dinero, relacionada con la compra de un apartamento en Roma con fondos ilícitos.