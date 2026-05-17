Colombia

Supersalud alertó por 87.000 reclamos en atención de hipertensión y exigió acceso a tratamientos

La entidad evidenció barreras en la prestación de servicios médicos y farmacéuticos para pacientes con presión arterial alta, tras recibir miles de reportes entre noviembre de 2025 y abril de 2026

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Mujer con camiseta azul, ojos cerrados y una mano en la sien, mientras un tensiómetro mide su presión arterial en el brazo. Un estetoscopio visible.
El ente regulador identificó problemas reiterados en la entrega de medicamentos y asignación de citas a personas diagnosticadas con presión arterial elevada en distintas regiones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Superintendencia Nacional de Salud informó que durante los últimos seis meses se presentaron más de 87.000 reclamos por barreras en la atención a pacientes con hipertensión en Colombia.

El reporte fue entregado tras el análisis de las reclamaciones recibidas entre noviembre de 2025 y abril de 2026, en la que se identificaron obstáculos para acceder a servicios, medicamentos y citas médicas.

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Según la Supersalud, la cifra incluye casos relacionados con negación de medicamentos, demoras en la asignación de citas y falta de oportunidad en la entrega de tratamientos.

Supersalud - crédito Supersalud
El reporte de la Supersalud fue entregado tras el análisis de las reclamaciones recibidas entre noviembre de 2025 y abril de 2026 - crédito Supersalud

De acuerdo con la entidad, los pacientes afectados reportaron dificultades recurrentes en la atención, lo que impactó la continuidad de los tratamientos requeridos para controlar la enfermedad.

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El análisis de la Supersalud mostró que la negación en la entrega de servicios y tecnologías, incluidos medicamentos, alcanzó 30.425 casos. La negación en la asignación de citas sumó 12.653 registros, mientras que la falta de oportunidad en la prestación de servicios y la entrega de medicamentos acumuló 9.264 reportes.

Según la entidad, estas cifras reflejan que las fallas detectadas no corresponden a hechos aislados y afectan de manera reiterada a quienes requieren atención médica.

Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca encabezaron la lista de territorios con mayor número de reclamos, con 14.101, 16.529 y 10.990 casos respectivamente. En el ámbito de las especialidades, la cardiología fue una de las áreas con más reportes, al registrar 1.847 situaciones relacionadas principalmente con demoras en citas y problemas de atención.

La Supersalud indicó que los adultos mayores constituyeron el grupo más afectado, acumulando 64.713 reclamos, lo que representa el 74% del total. A este grupo le siguieron las personas con discapacidad, que presentaron 6.695 reportes por dificultades en el acceso a servicios de salud.

Una mujer de mediana edad con cabello oscuro se sienta en una mesa, con una mano en la cabeza y otra en el pecho, mirando hacia un lado.
Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca encabezaron la lista de territorios con mayor número de reclamos, con 14.101, 16.529 y 10.990 casos respectivamente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante marzo de 2026, la entidad registró un pico de 15.659 reclamaciones, lo que coincidió con alertas de especialistas sobre el aumento de casos de hipertensión asociadas al envejecimiento de la población y al incremento de enfermedades crónicas.

El informe de la Superintendencia Nacional de Salud advirtió que la interrupción de tratamientos y la falta de controles médicos pueden aumentar el riesgo de complicaciones graves, como infartos o accidentes cerebrovasculares.

Se estima que uno de cada cuatro adultos en Colombia vive con hipertensión, considerada el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y la primera causa de muerte en el país.

Ante este panorama, la Superintendencia Nacional de Salud anunció el fortalecimiento de sus acciones de inspección, vigilancia y control para exigir la entrega oportuna de medicamentos y la asignación de citas sin obstáculos.

La entidad recordó que los usuarios pueden reportar cualquier dificultad en la prestación de servicios ante su EPS o a través del sistema PQRD.

¿Qué es la hipertensión?

La hipertensión arterial se caracteriza por una presión elevada de la sangre contra las paredes de las arterias de manera persistente. Este trastorno afecta a una proporción significativa de la población adulta y, en muchos casos, no presenta síntomas evidentes, lo que favorece que se mantenga sin diagnóstico durante largos periodos.

Cuando la presión sistólica alcanza o supera los 140 milímetros de mercurio (mm Hg) y la diastólica los 90 mm Hg en mediciones repetidas, se confirma este diagnóstico.

La presión arterial representa la fuerza ejercida por la sangre sobre las arterias durante el bombeo del corazón y en los intervalos entre un latido y otro. Se expresa con dos valores: el primero corresponde a la presión en el momento de la contracción cardíaca y el segundo, a la fase de relajación.

El control de estos valores resulta fundamental para reducir riesgos asociados a enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal y otras complicaciones graves.

Mujer de negocios con chaqueta azul marino y camisa clara, sentada en un escritorio con un portátil plateado, tiene la cara enrojecida y un rasguño en la frente.
La hipertensión arterial se caracteriza por una presión elevada de la sangre contra las paredes de las arterias de manera persistente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Organizaciones de salud internacionales advierten que la prevalencia de la hipertensión ha aumentado de manera sostenida en las últimas décadas, superando los 1.400 millones de personas adultas en el mundo. Diversos factores influyen en su aparición, entre ellos, la predisposición genética, la edad avanzada, el consumo excesivo de sal, el sedentarismo, el sobrepeso y el consumo de tabaco o alcohol.

El manejo de la hipertensión implica cambios en el estilo de vida y, en muchos casos, tratamiento farmacológico. La detección temprana y el seguimiento médico adecuado permiten reducir de forma significativa las complicaciones asociadas a este trastorno.

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