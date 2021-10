Las irregularidades en las declaraciones de sus bienes en el exterior del director de la DIAN

Lisandro Junco, director de la DIAN

El escándalo de los Pandora Papers sacudió a varios de los funcionarios más poderosos del mundo entero. Desde inicios del mes de octubre, bajo la investigación global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), se supo que importantes y célebres personalidades tenían registros irregulares respecto a temas de evasión de impuestos. Cerca de12 millones de documentos confidenciales de 14 estudios de abogados especializados en la creación de sociedades y fideicomisos offshore en paraísos fiscales, dejaron ver lo anterior. Lisandro Junco, actual director de la Dian, apareció en el listado, y la W Radio hizo una recopilación de irregularidades encontradas en la declaración de renta y bienes que tiene el funcionario en el exterior.

El trabajo investigativo, que reveló negocios y secretos financieros, destacó el nombre de más 30 líderes de Estado, 330 políticos y funcionarios de más de 90 países, y decenas de multimillonarios que integran los rankings de la revista Forbes. Artistas y futbolistas también cayeron allí. Junco, uno de los involucrados, y de acuerdo con la revisión que hizo la emisora, entre otras cosas, constituyó la empresa Cyber Security System Company en Delaware, en Estados Unidos, de la mano de su esposa, en 2016, tal y cómo lo reveló el masivo informe periodístico creado por más de 600 periodistas de la ICIJ.

Aunque en su momento el director de la Dian se defendió y argumentó, a través de un comunicado, que la compañía estaba correctamente declarada en el formulario F160 de activos en el exterior, la W Radio reveló que, por el contrario, el director de la Dian solo relaciona tres activos en el exterior. Específicamente, relata ese medio de comunicación, se trataría de derechos fiduciarios en un hotel en Estados Unidos, cuyo valor asciende a los $343 millones; unas acciones en la sociedad Junco LLC, también en el país norteamericano, por un valor de 22 millones de pesos; y una cuenta bancaria que, según sus declaraciones, tendría dentro de sí ocho millones de pesos. Cyber Security System Company, la sociedad que tiene con su esposa, existe en el reporte.

Según los Pandora Papers, que pusieron bajo la lupa a personajes de todo tipo, incluyendo también a la cantante colombiana, Shakira, esa empresa está constituida, supuestamente, en el estado de Delaware. Aquella zona no se considera como un paraíso fiscal, sin embargo, explica el portal web de la emisora, sí ofrece beneficios tributarios: tiene una tasa de renta corporativa de 9%.

Lo que comentó Junco Rivera, en su defensa, fue que la empresa, según él, sí había sido constituida en el estado ubicado en el Atlántico Medio de los Estados Unidos, pero que, tiempo después, la había trasladado a Florida. La W Radio, a modo de rectificar las explicaciones del director de la DIAN, comprobó que en ese Estado no aparece la compañía.

Por el otro lado, entre los bienes que sí se encuentran reportados, se descubrió que la sociedad Junco LLC se encuentra inactiva. Lo que llama la atención respecto a este punto en particular es que aunque se supo que esta unión fue disuelta voluntariamente en el 2015, sigue siendo reportada en las declaraciones del funcionario colombiano. Para aclarar este curioso caso, cuenta la emisora, periodistas se comunicaron con Junco para cuestionarlo, sin embargo, al dar sus explicaciones, abogados tributaritas aseguraron que lo dicho por el hombre no tenía sentido alguno. “¿Por qué Lisando Junco reporta en su declaración una sociedad que se disolvió hace 6 años y en cambio no pone la que sí está activa y por la que paga impuestos, aunque según él, no opera porque sus planes de estudiar se truncaron?”, se cuestionó el medio.

Según Lisandro Junco, Cyber Security System es 50% de él y 50% de su esposa, por lo que en su declaración solo podía relacionar su participación en ella, además, según él, su propiedad sobre esa empresa está bajo el nombre de Junco LLC. Los expertos que hablaron ante los micrófonos de la W Radio comentaron que la persona natural es la que debe declarar su participación sobre alguna sociedad, y no usar el nombre de otra sociedad para hacerlo. Además, la sociedad que usó para ello ya se reportaba como disuelta e inactiva, lo que quitó más argumentos a su explicación, según los especialistas tributarios que, además, en un escenario improbable, manifestaron que podría tratarse de un error en el reporte.

Aunque Junco asegura que no hay errores ni irregularidades, no dio respuesta a la pregunta que le hizo la emisora respecto a las gestiones que adelantó usando el hombre de una empresa que, tal y como se mencionó, ya no existe y fue disuelta de manera voluntaria. Lo que ya había explicado también Junco es que la sociedad Junco LLC se había creado para guardar el dinero destinado para pagar una maestría.

Junco, detalló el equipo de investigación de la emisora, tiene participación en 4 compañías acá en Colombia, dos de ellas están dedicadas a temas de seguridad. Lo que cuestiona La W radio son las razones por las cuáles se habría creado, pues, bien podría ser para lo que él mismo mencionó respecto a ahorro de dinero para pagar sus estudios, o para perpetuar el trabajo que se adelanta aquí con las empresas Tecniseg de Colombia y Servicios y Soluciones Seguras, en las cuales, como se mencionó anteriormente, también se encuentra su nombre. Aunque ninguno de los dos objetivos son ilegales. dice la estación radial, lo cuestionable es que el país no tenga claridad de las acciones del funcionario público.

A estas situaciones fuera de lo común, detalla La W, se le une la investigación que recae sobre algunos contratos que ha obtenido la empresa Servicios y Soluciones Seguras S.A.S., pues, ambos, por casi 12 mil millones de pesos, tienen relación con el servicio de TransMilenio de Bogotá. Estos contratos se habrían celebrado en el 2019. Uno de ellos, por 7.756 millones de pesos, sugería la contratación contratar lo necesario para generar una red de servicio de atención al usuario; y el otro, por 4.409 millones de pesos, destinado “para el control norte y su zona de influencia también del transporte masivo”.





