En vivo | Así avanza el debate de control político por Pandora Papers

Este jueves 21 de octubre se lleva a cabo el debate de control político citado por la oposición para que funcionarios del Gobierno de Iván Duque expliquen por qué sus nombres aparecen en los documentos del escándalo Pandora Papers, y para solicitar la renuncia del director de la DIAN, Lisandro Junco, involucrado en el mismo caso.

Además de Junco, los congresistas citaron a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco; y a la vicepresidenta de Colombia y ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez.

En sus intervenciones, los representantes de la oposición hicieron hincapié en la gravedad de que el director de la DIAN, una entidad que debe velar por los recursos de Colombia, este involucrado en los Pandora Papers documentos revelados por Consorcio Internacional de Periodista de Investigación (ICIJ por su sigla en inglés).

“No es ético, no tiene carta de presentación que el director de la DIAN, el que tiene que velar por los recursos de este país, con una presión de inversión dado que estamos saliendo de la crisis, no tiene presentación que usted tenga empresas en lugares que si bien en el papel todavía no son paraísos fiscales, si por lo menos tienen una dudosa procedencia de secretismo bancario”, dijo el representante David Racero.

El representante a la Cámara fue el encargado de entregar las conclusiones de la oposición antes de escuchar a los citados al debate.

Por su parte, en su intervención, Martha Lucía Ramírez señaló que esta citación se trata de un ataque personal.

Ramírez dijo que más que un debate de control político, siente que se trata de “ataques personales, expresiones de odio y resentimiento”. Durante varios minutos la vicepresidenta se dedicó a hablar sobre el odio, más allá del escándalo en el que está envuelta.

Sobre las acusaciones en su contra, en el marco del escándalo de los Pandora Papers, que es el motivo por lo que fue citada al debate, la funcionaria dijo que “no es cierta tanta basura que a veces se dice”.

Marta Lucía Ramírez señaló que efectivamente en 2005 tenía una oficina como consultor independiente, “éramos socias con la hoy ministra de Transporte, y esa tarea que hacíamos en esa época la hacíamos pensado en el sector empresarial chiquito de Colombia”.

Según la vicepresidenta, en ese entonces le pidieron asesorar a unas personas que querían adquirir un puesto de bolsa en Colombia. “Nosotras hicimos los trámites jurídicos y los requisitos de la Superintendencia Financiera y la bolsa de valores, cuando hicimos el trabajo nos ofrecieron tener un espacio allí así fue como entramos a esa sociedad comisionista de bolsa en Colombia”.

En cuanto al motivo por el que su nombre aparece en los Pandora Papers, aseguró que, “el vehículo que se utilizó era una inversión en el exterior porque con esa sociedad se iba a invertir en otros países, eso finalmente no pasó porque la única inversión que hice yo con esa sociedad fue esa comisionista de bolsa en Colombia, las utilidades nunca se dieron, se enredó el negocio financiero. Entre el año 2006 que entramos a la sociedad y el 2012 nunca hubo utilidades, nunca hubo reparto de dividendos”, explicó.

Más adelante, la representante Ángela María Orozco, cuestionó su respuesta y aseguró que no dejó claro el epicentro del asunto que fue su participación en una sociedad incluida en el escándalo de paraísos fiscales.





