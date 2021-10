“Nos entregaron un rompecabezas sin figura”: la respuesta de Emilio Archila a Santos por el acuerdo de paz

La respuesta de Emilio Archila a Santos por el acuerdo de paz: ‘Nos entregaron un rompecabezas sin figura’. Fotos: Colprensa (Álvaro Tavera - Camila Díaz)

Emilio Archila, el alto consejero para la Estabilización y Consolidación, respondió este martes 19 de octubre, desde el departamento de Chocó, a las críticas del expresidente Juan Manuel Santos, quien, durante una entrevista con el diario brasileño O Globo, habló sobre las problemáticas en la implementación del Acuerdo de Paz durante el gobierno de Iván Duque.

Para Santos, los acuerdos han “sobrevivido”, en medio de la actual administración, por lo que mira con optimismo un nuevo mando, a propósito de las elecciones presidenciales del 2022: “Creo que el cambio de gobierno será positivo para el proceso de paz, gane quien gane. Hoy todos están emocionados y dicen que implementarán el proceso. Soy optimista. Luego de esta prueba de fuego, de haber sobrevivido a un gobierno hostil durante cuatro años, se fortalecerá el acuerdo”,

Frente a ello, Archila argumentó que la superación de esa “prueba de fuego”, de la que habla el también Nobel de Paz en 2016, es producto del trabajo del presente gobierno. “La razón por la que superó una prueba de fuego es porque lo que nos entregaron era un rompecabezas de 5 mil fichas sin los bordes y si ninguna figura que construir. Ahora, tres años después, estamos entregándole al país un proceso que va por el camino correcto”.

En ese sentido, el consejero presidencial indicó que se han cumplido con todas las manifestaciones políticas que requiere la implementación del acuerdo en los 15 años de transición. Según expresó, la planeación del gobierno Duque ha hecho que el proceso de paz sea irreversible, “para las garantías políticas de quienes dejaron las armas [..] para que las víctimas tengan la misma oportunidad, manteniendo la financiación y la independencia de la justicia transicional, y para los excombatientes”.

Archila enfatizó, precisamente, que la administración actual ha tenido compromiso con los excombatientes de las Farc, entre otros aspectos: “Prorrogamos la ley de víctimas. [...] Extendimos en agosto de 2019 las garantías para los ex combatientes, que se acababan en esa fecha”.

Y añadió: “Corregimos el desastre que recibimos en el Programa de Sustitución de Cultivos y hoy hemos invertido $1,5 billones de pesos para 100 mil familias. Pasamos de 3 a 30 reparaciones colectivas a las víctimas. De 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, a 14. No tenían financiación y hoy están asignados $9,5 billones”, añadió.

Por último, Archila concordó con Santos en que el cambio de gobierno será favorable para la implementación de los acuerdos, pues llega con “muy buenas bases”, pero las cuales se han establecido en el último tiempo: “Esas bases las va a haber tenido gracias a lo que durante estos tres años el presidente Duque y todo su gobierno ha logrado”, concluyó.

LAS ‘PUYAS’ DE SANTOS AL GOBIERNO DUQUE:

En medio de su entrevista con O Globo, el premio Nobel de Paz se refirió al día en que el presidente Iván Duque señaló que hizo más que su Gobierno, y aseguró que esto no es verdad: “Cuando se dio cuenta de que no podía ir en contra del acuerdo, continuó diciendo que estaban haciendo más que nuestro gobierno. Sería genial si fuera cierto, pero no lo es. Esto demuestra que el acuerdo no es frágil, como dijo el presidente [Duque] en Naciones Unidas”.

Por el contrario, Santos resaltó que el acuerdo fue exitoso, aunque también reconoció que tenía expectativas más altas de transformación: “El 95% de los miembros de las FARC que se desmovilizaron y entregaron sus armas participan en el proceso. Los disidentes reclutaron gente del exterior. Solo el 5% son ex miembros de las FARC. La reincidencia media se sitúa entre el 12% y el 15%. La mayoría de los exguerrilleros se están integrando a la vida civil, son un partido político, funcionó muy bien”.

