“Me sentía muy atractiva”: la actriz de ‘La reina del flow’ que confesó ser muy “mostrona” en su juventud

Carmenza Cossio

Pese a que ‘La reina del flow’ ya terminó de emitirse en la pantalla chica, muchos de sus seguidores siguen pendientes de cada uno de los actores que conformaron la serie protagonizada por Carolina Ramírez, ‘Yeimy Montoya’ y Carlos Torres, ‘Charly flow’.

Una de los artistas que ha dado de qué hablar es Carmenza Cossio, quien en la producción representó a ‘Carmenza de Montoya’, y estuvo dialogando con el personaje ‘Diva Rebeca’, interpretado por Omar Vásquez, sobre su vida personal, profesional y hasta íntima.

A lo largo de la entrevista, uno de los temas que mencionó fue su lucha contra el covid-19, señalando además que, “la pasé mal” pero a pesar de todo, logró superar la enfermedad.

“Quedé muy bien porque realmente superé todo muy fácil; pero estuve muy mal, mi hermana y yo estuvimos súper mal, Inés más que yo porque tiene otras condiciones físicas muy difíciles, pero realmente lo superamos contra todo pronóstico porque yo me vi bien malita”, reveló la artista a Diva. Otra de las confesiones que relató fue que en su época de colegio fue muy ‘mostrona’, hecho que le generó problemas especialmente con su familia.

“Yo toda la vida me sentí muy sexy, muy atractiva, y me gustaba mucho mi cuerpo; he tenido siempre unas piernas lindísimas y me ha encantado lucirlas con desparpajo… Era muy segura de mí misma y me encantaban las minifaldas, las culifaldas, los escotes”, mencionando además que, pese a que en aquel tiempo le gustaba vestirse así, actualmente siente algo de vergüenza; incluso, puntualizó que su juventud “estuvo bien aprovechada” gracias a la libertad que se daba para lucir su figura.

Con respecto a los llamados de atención que recibía por parte de varios docentes, Cossio recordó una anécdota ocurrida en el colegio de Mónica, su hija, en medio de una reunión de padres de familia. “Una vez me llamó la rectora, que quería hablar conmigo y me dijo, ‘qué pena contigo pero te voy a pedir que no vuelvas al colegio con esa minifalda que te pones porque no hay posibilidad de que se concentre ningún papá’”. Añadió que en aquel entonces se sintió ofendida por el regaño, contando que salió con mal genio del plantel y recriminando a la directiva; sin embargo, y pese a los reproches, la actriz tuvo que volverse más ‘recatada’ y asistir con atuendos más formales al establecimiento educativo.

Finalmente, Carmenza envió un mensaje de reflexión a aquellas personas que se sienten desorientadas o que carecen de propósitos en su vida, mencionando diversos problemas como la crisis sanitaria por cuenta de la pandemia y el cambio climático.

“Yo siento que hay gente que dice que ‘para qué, si vamos todos para el final’, porque ahora el cambio climático no trae sino cosas difíciles, y lo asusta a uno mucho (…) Yo pienso que el sentido de la vida es muy simple: si tú tienes la oportunidad de respirar y de estar en este planeta, tiene que ser por algo”, enfatizando en que todas las personas tienen un propósito por cumplir en sus vidas.

A continuación, vea la entrevista completa desde el fragmento donde la actriz narró su situación tras contagiarse de covid-19:

