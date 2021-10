Los más grandes no se guardaron nada y dieron una lección de talento en los ‘knockouts’ de ‘La Voz Senior’

Cada vez está más cerca el gran final de ‘La Voz Senior’, la exigencia aumenta y también la expectativa al conocer quiénes serán los semifinalistas del concurso más visto de las noches en Colombia. De hecho, es tal el nivel de la competencia que el talento no solamente lo ponen los mayores, sino los mismos jurados y varios artistas invitados a cantar en el famoso diamante.

Empezando la última ronda de ‘knockouts’, Jorge Celedón y Natalia Jiménez derrocharon su ingenio vocal y cantaron a dúo ‘Me muero’, un clásico interpretado por la misma española cuando fue integrante de ‘La quinta estación’. El abrebocas ideal para darle paso a las presentaciones de los más grandes.

Fue precisamente Natalia quien inició enfrentando a dos de sus pupilos; de hecho, fueron tres: Nemesio y el dueto Armonía Quindiana. Mientras que el nacido en Buenaventura (Valle) fue el abanderado del bolero con ‘Contigo en la distancia’, recibiendo una lluvia de aplausos por parte del público desde el inicio,, los representantes del Quindío sorprendieron con ‘La ruana’, perteneciente a la música típica colombiana. Los elogios de la entrenadora no se hicieron esperar para ambos.

“Las dos presentaciones han estado bellísimas; por el lado de Nemesio estuvo increíblemente interpretada -la canción-, cantado además con muchísimo cariño (…) y a mis amigos de Armonía Quindiana… no puedo con sus ruanas y sus canciones bonitas. Qué barbaridad”, destacó la artista, mientras que Jesús rescató la elegancia del bonaverense y hasta confesó que aquel bolero es su sencillo favorito para interpretar. Cepeda aplaudió la representación nacional del dueto a través de los sonidos cafeteros. Finalmente, Jiménez escogió a la dupla de artistas, no sin antes agradecer a don Nemesio por demostrar su talento en tarima.

Continuaron dos miembros del ‘team’ Jesús con dos ‘pesos pesados’ del concurso. Por un lado, estuvo Ricardo Parra, quien entonó ‘Hoy tengo ganas de ti’, éxito conocido en la voz de Miguel Gallardo y del otro extremo del diamante, Emeterio Torres cantó el bolero ‘Todo me gusta de ti’, de la autoría de Cuto Estévez.

La elección no fue fácil para el mexicano, pues Andrés Cepeda reconoció el gran ascenso vocal que tuvo Ricardo. “La última vez que estuvo parado en el escenario, no fue su mejor noche (…) pero hoy, regresaste con una voz poderosa, una gran seguridad y me gustó mucho que hayas tenido la oportunidad de volver a demostrarnos por qué estás aún en el concurso”, expresó el colombiano. Emeterio, por su parte, recibió elogios por parte de Natalia, a quien el concursante dedicó uno que otro ‘piropo’ del concursante. Después de varios segundos de reflexión, el integrante de Reik se inclinó por el portento de ‘Don Eme’.

Cerrando la gala, dos ‘titanes’ del equipo Cepeda se enfrentaron en el ring. ‘Lucho’ Sánchez, quien saltó al diamante con su traje de mariachi y cantando ‘La venia bendita’, composición de Marco Antonio Solís; y don Emir Winchester, quien interpretó ‘Mi gran noche’ balada exitosa por Raphael.

Fue precisamente el señor Emir quien recibió la mayor cantidad de elogios por cuenta de Natalia, pues reveló que su interpretación la hizo vivir uno de los momentos más emotivos cuando veía los videos del ícono de la balada.

Antes de elegir al ganador por ‘knockout’, el bogotano les recomendó tener un estilo propio y alejarse lo más posible de sus ídolos; no solo a nivel físico sino vocal. Una vez dicha esta sugerencia, escogió a ‘don Lucho’ como su abanderado en las semifinales.

Durante la transmisión del capítulo, el hasthtag #LaVozKids fue tendencia en Twitter, donde muchos usuarios destacaron nuevamente los talentos de los concursantes y las decisiones de los jueces.

