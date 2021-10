“Los delanteros se mueren de hambre”: Iván René Valenciano sigue inconforme con Rueda en la selección

Pese a que la selección Colombia está clasificando a la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022, algunos cuestionan a Reinaldo Rueda por los planteamientos tácticos de los últimos tres partidos, en los que el equipo no recibió goles, pero tampoco anotó. Entre los detractores del DT sobresale el exfutbolista Iván René Valenciano, que cada que puede, expresa el disgusto poco vistoso del combinado tricolor.

En el programa VBar, de Caracol Radio, el Bombardero manifestó que el equipo dirigido por Rueda es reactivo, dado que contiene el ataque de sus rivales en la mayor parte del partido y solo al final apuesta por buscar el gol. Para él, es inconcebible que jugando en Barranquilla se prepare un partido de ese tipo. De ahí sus señalamientos:

“Colombia es una selección reactiva que cuando se ve con necesidad en los últimos minutos tira la carrocería a ver qué pasa. Va Yerry Mina, Matheus Uribe, Cuadrado, ¡hasta Rueda! Eso no puede ser así. Tienes que tener un plan de juego desde el inicio. Colombia siempre espera y los delanteros se mueren de hambre”.

La referencia a los delanteros tiene que ver con sus preocupantes registros con el conjunto cafetero. Duván Zapata, por ejemplo, no ha anotado en los últimos 15 compromisos. Rafael Santos Borré lleva 12 partidos en la selección y ningún gol. Radamel Falcao García rompió la red por última vez el 13 de octubre, en el empate a dos goles con Chile.

Sobre el Toro, explicó que anota en el Atalanta dado que Gasperini plantea partidos en los que todo su equipo hace presencia en el campo rival, contrario a lo que Rueda propone en la selección. “Vi a Duván Zapata. El Atalanta pone todo su equipo en función ofensiva y él arranca de la derecha, pone el pase, llega Ilicic, pone el centro y Duván termina definiendo. Es un equipo que pone su 11 de mitad de cancha hacia arriba. Presiona y está mucho más cerca del arco”.

A Juan Guillermo Cuadrado, referente en la Juventus, lo cuestionó por no abrir posibilidades de juego en la selección como lo hace con su club, aunque contempló que quizá se debe a las órdenes impartidas por Reinaldo Rueda.

“Estás en la selección y allí también tienes jugadores abiertos como Luis Díaz y Johan Mojica. ¿Entonces por qué no haces cambios de frente como en la Juventus? Allá tiró cuatro. No los hace porque en la selección el entrenador le pide otra cosa y mientras Reinaldo sea el entrenador, seguramente llamemos a 80 jugadores, pero si no trabajamos en lo que pretendemos hacer en fase ofensiva, va a seguir lo mismo”, agregó.