‘MasterChef’: emotiva despedida de Frank Martínez a Diego Camargo

Foto: RCN Televisión

El más reciente episodio de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ dejó una dolorosa salida, pues Diego Camargo fue el elegido por los jurados para abandonar el programa, luego de enfrentarse a las actrices Carla Giraldo y Viña Machado en el reto de eliminación.

El comediante samario le apostó a un platillo llamado ‘Tataki me quedo’, cuyos ingredientes principales fueron atún sellado con salsa de jengibre y soya, acompañado de unas chips de arracacha y remolacha en una cama de setas y espinacas salteadas en whisky.

Aunque para algunos de sus compañeros fue uno de los mejores emplatados en la competencia, esto no le bastó a Chris Carpentier, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, para hacerlo merecedor del pase a la gran final.

“Es un plato muy sencillo y te dije dos cosas: emplatado y técnica... perfectas, pero en este punto ya no es suficiente con que todo sea perfecto, sino que sea mejor que lo de ellos (los otros participantes)”, comentó el afamado cocinero bogotano en una opinión que fue refutada por el mismo Diego Camargo.

Las reacciones se suscitaron de inmediato, pues además de las caras con las que se quedaron Liss Pereira y Carla Giraldo al escuchar el nombre del también presentador y actor de 46 años, su amigo y colega Frank Martínez fue uno de los primeros en comentar la decisión.

“Hoy se va el Diegui, la primera persona que vi en el programa y con la que sabía que íbamos a pasar muy bueno mamando gallo desde el día uno. Como se lo dije varias veces allá: ‘Diegui, gracias por hacerme la vida tan feliz’ (...) Me alegra enormemente que hayas tenido una participación tan destacada en el programa y que la gente pueda notar la gran persona que sos y el maravilloso e increíble comediante que sos, te admiro, te quiero y sabes que siempre estaré ahí para reírnos de esas estupideces que tanto nos gustan”, dijo detrás de cámara.

Además, el comediante antioqueño aprovechó sus redes sociales para dejar un mensaje todavía más emotivo, en el cual recordó algunos episodios del pasado que han reforzado la amistad entre ambos.

“Lo que nos reímos no está escrito y nunca olvidaré el día en Guatavita que no dejábamos grabar por estar llorando de la risa. Él y yo éramos amigos hace muchos años, desde que empezó la convocatoria de ‘Los comediantes de la noche’ y nunca olvido la frase que me dijo alguna vez sin conocerme, cuando solo había visto una rutina: ‘usted va a hacer historia en la comedia en Colombia’”, agregó.

Frank Martínez también dejó saber que en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ pudo reafirmar que Diego Camargo es mucho mejor persona de lo que él mismo creía, pues admite que lo ayudó y acompañó cuando él más lo necesitaba.

De igual manera, el magdalenense le devolvió los elogios a su amigo y recalcó que no tenerlo a su lado todo el tiempo sería lo que más extrañaría del show.

Capturas de pantalla: Instagram

Cabe mencionar que las celebridades eliminadas hasta el momento en su respectivo orden son: Francy, Lorna Cepeda, Ernesto Calzadilla (actor y presentador venezolano), Mario Espitia, Lucho Díaz, Alicia Machado (ex Miss Universo venezolana), Ana María Estupiñán, Freddy Beltrán, Endry Cardeño, Emmanuel Esparza (actor español), Julio Sánchez Cóccaro, Catalina Maya, Carlos ‘Pity’ Camacho, Marbelle y Diego Camargo.

Mientras tanto, los concursantes que siguen en pie y lucharán ahora por el premio final son Viña Machado, Carla Giraldo, Frank Martínez, Gregorio Pernía y Liss Pereira, quien también lamentó la eliminación del conocido comediante.