Mateo Carvajal habló sobre una eventual reconciliación con Melina Ramírez: “nos está yendo bien”

Mateo Carvajal y Melina Ramírez son dos de los más reconocidos personajes de la farándula colombiana y muestra de ello son los millones de seguidores que acumulan ambos en redes sociales, así como la atención mediática que generan sus declaraciones sobre aspectos privados y familiares.

Así sucedió en horas recientes, luego de que el atleta y modelo paisa se dedicara a responder varias preguntas de sus seguidores, quienes aprovecharon para despejar sus dudas sobre el pasado amoroso que tuvo con la presentadora de Caracol Televisión y madre de su hijo Salvador.

“¿Volverías con Melina Ramírez?”, dice uno de los comentarios al que Mateo contestó: “no, yo creo que a los dos nos está yendo bien y pues que le siga yendo igual”, haciendo referencia a que los dos tienen su respectiva pareja.

No es la primera vez que el ganador del ‘Desafío Superhumanos Cap Cana 2017′ habla de Juan Manuel Mendoza, pareja de Melina, pues hace poco dejó saber lo que piensa sobre el tiempo que su hijo comparte con el actor y fue entonces cuando resaltó que no tenía ningún problema desde que haya respeto hacia Salvador.

“Aquí mientras a tu hijo lo traten con respeto, pues todo está bien, y papá solamente hay uno, pero con eso no tengo ningún inconveniente”.

Al respecto de estas situaciones, Melina Ramírez no ha compartido su opinión y es que, desde el rompimiento de su relación con Mateo Carvajal, la presentadora se ha mantenido hermética para hablar de él o su desempeño como padre. Por lo pronto, cada uno publica en sus redes sociales lo mucho que disfrutan – cada quien por separado - pasar el tiempo con su hijo, a quien le celebraron en julio pasado sus dos años de vida con una fiesta que contó con decoraciones alusivas al ‘El rey león’.

Es de recordar que Mateo y Melina se conocieron en el ‘Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017′, cuando él era participante y ella era una de las presentadoras. Poco después iniciaron su noviazgo y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más populares de la farándula nacional.

Incluso, tenían un canal en conjunto en YouTube llamado ‘Melina y Mateo conectados’ y hasta se tatuaron sus nombres. La presentadora se tatúo ‘Mate’, mientras que su entonces novio se tatuó la palabra ‘Meli’. Sin embargo, tras la ruptura ambos modificaron sus tatuajes.

Y aunque Mateo Carvajal se había mantenido soltero, no ha dudado en decir que en un futuro le gustaría convertirse en padre nuevamente.

“Este cuento de ser papá a mí me encanta y es lo mejor que me ha pasado en la vida. En estos momentos no porque quiero centrar toda mi energía y atención en Salvador, en mi hijo, pero más adelante, ¿Por qué no?”, confesó en la misma dinámica de ‘hazme una pregunta’.