Video | José Izquierdo agarró el megáfono y celebró con los hinchas su regreso a Brujas tras seis meses inactivo

El delantero colombiano José Heriberto Izquierdo tan solo disputó 11 minutos en la victoria 2-0 de Brujas sobre el KV Kortrijk en la fecha 11 de la Jupiler Pro League de Bélgica, pero eso no le impidió celebrar por lo alto su segundo ciclo deportivo en este país con la ovación de los simpatizantes de su club.

Tras casi seis meses de inactividad, el extremo izquierdo surgido de Deportivo Pereira y Once Caldas retornó al club donde se hizo grande cuando llegó al balompié europeo: el Brujas belga.

En imágenes captadas directamente en el campo de juego del estadio Jan Breydel, quedó evidenciado el cariño de la hinchada y la simpatía que tienen hacia el risaraldense de 29 años que llegó procedente del Brighton & Hove Albion de Inglaterra desde 2017.

Sin embargo, el aprecio de la fanaticada de Brujas se hizo notar aún más cuando al término del partido, el futbolista agarró un megáfono muy cerca de la tribuna norte del estadio y comenzó a arengar en neerlandés con la respuesta de los simpatizantes azules que respondían sus gritos en medio de cánticos y baile.

La hinchada recordó los tres años que duró Izquierdo desde 2014 hasta 2017 en donde fue figura indiscutible en el ataque belga anotando 38 goles y reportando 19 asistencias y llegando a ganar tres títulos diferentes con el equipo: una copa, una liga y una supercopa entre 2015 y 2016.

Bajo la ovación de la tribuna, Izquierdo se hizo fuerte y ganó confianza para sellar el sexto título de Brujas en la presente campaña que lo tiene como colíder con 22 puntos en 11 fechas disputadas junto al Royale Union Saint-Gilloise, que lidera por diferencia de gol de +13, mientras Brujas tiene +7 en este criterio.

José Heriberto Izquierdo tuvo minutos en el 2-0 de Brujas sobre KV Kortrijk, en su regreso a la primera división Belga

Cabe resaltar que el último partido disputado por Izquierdo había sido el 24 de abril de 2021, cuando jugó 8 minutos en la caída de Brighton & Hove Albion contra ante Sheffield United, 1-0.

Infortunadamente, una lesión en la rodilla y constantes ausencias por problemas musculares lo alejaron de su mejor rendimiento en Europa. Posteriormente su contrato finalizó, con lo que se convirtió en agente libre hasta el 31 de agosto de este año, cuando Brujas oficializó su retorno a la Jupiler Pro League.

Tras consolidar su recuperación, los frutos llegaron y finalmente el pereirano volvió a acumular minutos en cancha, luego de que sus últimas temporadas no fueran muy gratificantes, en particular durante la campaña 2019/20. Desde entonces, no volvió a ser aquel jugador desbordante que fue al Mundial de Rusia 2018 con la selección Colombia.

En la temporada anterior con el Brighton donde está su compatriota Steven Alzate, tan solo pudo conformarse con jugar una vez, pues antes de eso el técnico Graham Potter lo tenía relegado a jugar con las reservas del club en la Premier League 2 Amateur en el equipo sub-23 de las gaviotas.

Fue así como Izquierdo buscó regresar al fútbol competitivo, donde comparte ahora con el internacional bogotano Éder Álvarez Balanta. No cabe duda de que Izquierdo dejó un buen recuerdo en el país belga y los hinchas se lo hicieron saber cuando repitieron su nombre en reiteradas ocasiones para darle aliento en lo que resta de la temporada 2021/22 de la Jupiler Pro League.

Con el resultado a favor de los locales en la jornada del viernes 15 de octubre, el entrenador Philipp Clement mandó a la cancha al colombiano al minuto 79 sustituyendo al delantero neerlandés Noa Lang.

SEGUIR LEYENDO: