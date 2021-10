Iván Duque vuelve a advertir sobre un posible riesgo para el sector privado si Petro sube al poder en 2022

Iván Duque vuelve a advertir sobre un posible riesgo del sector privado en caso de que Petro suba al poder en 2022. Fotos: Colprensa

El viernes pasado, Iván Duque, presidente de Colombia, retomó el discurso de “ojo con 2022″ que viene impulsando su partido desde el inicio prematuro de las campañas para las próximas elecciones presidenciales. Esta vez, en la clausura del XXIII Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (Andesco), advirtió sobre los riesgos que un sector político podría significar para el sector privado del país.

Al final de su discurso, en primer lugar, el presidente recalcó que el sector ha sido amenazado en muchos territorios, “cuando han intentado los áulicos del socialismo del siglo XXI intervenir las empresas, cambiar las reglas de juego”, contó.

Sin embargo, en clara referencia a Gustavo Petro, precandidato presidencial por la coalición de izquierda Pacto Histórico, recordó su administración como alcalde de Bogotá. “Entonces aquí no hay especulaciones. Sabemos dónde están los casos y sabemos cuáles fueron los resultados de esos procesos. Lo vimos en la ciudad de Bogotá”, aseveró el mandatario.

Frente a esto, Duque elogió la solidez y antigüedad de la democracia colombiana. Sin embargo, aseguró que la misma “no tiene nada regalado” y día a día debería ser objeto de protección por parte de los colombianos.

“Por eso hay que tener siempre una voz firme y en alto frente a cualquier actitud expropiadora, frente a cualquier actitud que quiera dirigir con criterios políticos lo que tiene que dictar la transparencia regulatoria y la transparencia del mercado”, continuó.

Esto, a raíz de que Gustavo Petro, por ser de izquierda y por antecedentes durante la Alcaldía de Bogotá, es señalado de querer expropiar tierras improductivas en Colombia durante una posible presidencia que inicie en 2022. Sin embargo, recientemente, por una sesión de la Comisión Primera del Senado, se avivó el debate debido a la temática de distribución de tierras en el país.

Frente a esto, el ahora senador aseguró que Álvaro Uribe Vélez “es un gran terrateniente, poseedor de tierras, en general de ganadería extensiva, es decir no es productivo”. Con esto, sugirió comprarle a él y otros terratenientes sus propiedades para convertirlas en productivas. Esto, por supuesto, generó disgusto y polémica entre el uribismo.

Duque continuó, haciendo un llamado para que se defienda al empresariado de las anteriormente mencionadas “actitudes expropiadoras”.

“Por eso hay que levantar nuestra voz para defender al empresario. Pero no es defender al empresario por la persona, sino por lo que representa la empresa en la función social en nuestra sociedad”, aseveró.

En su intervención, implícitamente, invitó a que el sector escogiera a otro frente político distinto, como al que él pertenece, para combatir el posible riesgo. Además, recalcó que la democracia colombiana cuenta con los criterios fundamentales del “respeto a la propiedad privada y el respeto al desarrollo empresarial”.

Además, en medio de todas sus advertencias, mencionó claramente que se refiere a las elecciones en 2022. “Aquí no pueden aparecer voces que pretendan sembrarle al pueblo colombiano la idea de que un gobernante caprichosamente dice a quién le quitan la tierra, a quién se le mantiene el negocio o qué sectores pueden o no funcionar. Colombia nunca ha tragado entero frente a sus cantos de sirena y no lo puede hacer de cara al 2022″, sentenció.

“Y la defensa de esos principios, más allá de la libertad en la democracia a elegir al que se quiera, es que esos principios se mantengan intactos, porque esos son los principios que han hecho este sector el sector fuerte que es y que seguirá siendo”, finalizó, quien, en frente de Camilo Sánchez Ortega, presidente del gremio, elogió la resiliencia del mismo en los momentos críticos de la pandemia.

