Las críticas de Reinaldo Rueda al nivel de los árbitros en las eliminatorias

El entrenador vallecaucano, Reinaldo Rueda, no se guardó críticas hacia el nivel de juego y del arbitraje sudamericano tras lo visto en la tarde de este jueves 14 de octubre en el estadio Metropolitano de Barranquilla en el empate 0-0 entre Colombia y Ecuador.

El entrenador del combinado tricolor hizo pública su consternación y sensación de tristeza por las decisiones arbitrales tomadas por el juez central peruano Diego Haro, en conjunto con los asistentes del VAR. Cuando le consultaron su opinión sobre el arbitraje, Rueda pronunció preocupación por lo que para él es un autoengaño que se verá reflejado en Catar 2022:

Las jugadas en concreto fueron que llevaron a los cuerpos técnicos de Colombia y Ecuador a molestarse fueron la sanción de penalti por una supuesta falta dentro del área de Gustavo Cuéllar sobre Gonzalo Plata, así como un agarrón dentro del área ecuatoriana contra Radamel Falcao García y el tanto no convalidado al defensa central, Yerry Mina.

Con resignación, las declaraciones del entrenador colombiano fueron en contra del VAR, pero dio a entender que ya está pensando en noviembre para visitar a Brasil y recibir a Paraguay.

No vale la pena gastarse más en eso. No vale la pena llorar sobre la leche derramada. No sé por qué se dieron esas situaciones. Tenemos que sobreponernos y hacer el mejor trabajo para ir al mundial