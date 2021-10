Corte Constitucional da el visto bueno a la creación de la región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca

Foto de archivo. Panorámica del edificio en donde funciona la Corte Constitucional en Bogotá, Colombia, 10 de septiembre, 2019. REUTERS/Luisa González

Este 14 de octubre, la Sala Plena de la Corte Constitucional, con una votación de 8 – 0, le dio vía libre al Acto Legislativo 02 de 2020 con el que se creó la Región Metropolitana de Bogotá, una entidad administrativa con régimen especial que le da potestad al Distrito, Gobernación y municipios aledaños a la capital colombiana tomar decisiones sobre asuntos públicos.

En la ponencia, el alto tribunal sostuvo que la creación de la Región Metropolitana no necesita que se haga una consulta previa, como lo solicitaba una demanda que presentaron en su momento varios congresistas entre los que están: Feliciano Valencia, María José Pizarro y David Racero y los miembros del concejo de Bogotá Heidy Sánchez, Ana Teresa Bernal y María Susana Muhamad.

“El acto legislativo 02 de 2020 no solo afecta a las comunidades indígenas que habitan la ciudad capital, este acto estaría vulnerando el derecho que asiste a cinco comunidades indígenas del pueblo Muisca que habitan en Chía y Cota en donde hay resguardos constituidos y otros tres en proceso de legalización, al igual que un amplio número de cabildos autorreconocidos”, se puede leer en el recurso presentado por los políticos.

De acuerdo con la Sala Plena, estos argumentos no proceden, pues la cita de la reforma constitucional no tiene elementos que modifiquen a los sujetos titulares en la consulta previa como un gravamen o un obstáculo de los derechos. Así las cosas, el alto tribunal determinó que los efectos de la reforma constitucional son los mismos para todos lo que habitan esta región, por lo que no es necesario llevar a cabo una consulta previa.

Los demandantes argumentaban, además, que había un vicio, pues el Congreso de la República debatió la “conformación de un área metropolitana dentro de la autonomía que la Constitución les otorga a las entidades territoriales”, pero luego dio vía libre a la “creación de una entidad administrativa de asociatividad regional de régimen especial”.

Para la Corte Constitucional, el tramite en el Congreso fue el correcto y no se vulneró ningún principio de consecutividad e identidad, pues se llevaron a cabo los 8 debates necesarios y las modificaciones realizadas si están relacionadas con el tema discutido por el legislativo.

Así fue la creación de la Región Metropolitana

El pasado 10 de septiembre, Los representantes a la Cámara por Bogotá y por Cundinamarca, en compañía de la alcaldesa Claudia López, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y el ministro del Interior, Daniel Palacios, radicaron en la Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto de Ley Orgánica que reglamentará Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, RMBC. Este es un hecho histórico en el país, ya que es la primera vez que se crea una Región Metropolitana en el territorio nacional.

“Hoy hacemos un sueño de Bogotá y Cundinamarca realidad. Hoy dejamos atrás las arrogancias y desavenencias que nos han impedido conformar una Región Metropolitana, que de hecho es lo que ya somos. ¡Que viva la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca!”, expresó la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López.

“Creo que hoy le podemos decir al país, que estamos trabajando con una misma visión, y es que si a Bogotá le va bien y a Cundinamarca le va bien, a Colombia también le va bien”, indicó el ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, quien aseguró que este Proyecto de Ley tendrá mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional.

El proyecto de ley plantea que la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca (RMBC) estará conformada por la totalidad del territorio del Distrito Capital y los municipios de Cundinamarca que se asocien. La sede de la entidad será definida por el Concejo Regional.

Los municipios de Cundinamarca podrán asociarse a la Región Metropolitana cuando compartan dinámicas territoriales, ambientales, sociales o económicas, para una, algunas o todas las áreas temáticas, previa autorización del respectivo concejo municipal. Los municipios que conformen la Región Metropolitana mantendrán su autonomía territorial y no quedarán incorporados al Distrito Capital.

“Esta es la primera Región Metropolitana de Colombia, que une al Distrito Capital, a los municipios de Cundinamarca y a la Gobernación de Cundinamarca, en igualdad de condiciones, con respeto, sin violar la autonomía territorial de cada municipio, sin anexar a nadie”, agregó la Alcaldesa Mayor.

La Región Metropolitana tendrá como finalidad garantizar la formulación y ejecución de políticas públicas, planes, programas y proyectos de desarrollo sostenible, así como la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, promoviendo el desarrollo armónico, la equidad, el cierre de brechas entre los territorios y la ejecución de obras de interés regional.

Al respecto, el gobernador indicó que “esta Ley definirá las reglas de la Región Metropolitana para impulsar la actividad agrícola y el turismo, favorecerá el desarrollo de los municipios con una movilidad más limpia y eficiente, garantizará la prestación de servicios públicos de calidad y permitirá la protección de nuestros ecosistemas estratégicos”.

Los nueve principios que regirán el funcionamiento de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca son: autonomía regional; sostenibilidad; convergencia socioeconómica; pluralidad; identidad regional; gradualidad; economía y buen gobierno; especialidad; y participación.

La creación de la Región Metropolitana, de acuerdo con su promotores, beneficiará a millones ciudadanos en distintas áreas temáticas, ya que el proyecto de ley plantea que la Región aborde de manera prioritaria temas que corresponden a aspectos que han requerido durante décadas una gestión coordinada entre Bogotá, Cundinamarca y los municipios, y que son vitales para el desarrollo y fortalecimiento de la región.

Las competencias por áreas temáticas que tendrá la RMBC son las siguientes siete: movilidad, servicios públicos domiciliarios, desarrollo económico, seguridad, convivencia y justicia; seguridad alimentaria y comercialización; ordenamiento territorial y hábitat y medio ambiente.

En ese sentido, la Alcaldesa Mayor se refirió al legado que dejará la conformación de esta Región Metropolitana a las futuras generaciones. “Un sistema de transporte masivo que ninguna otra región de Colombia tiene por ahora. Que podamos entregar a las futuras generaciones un sistema de abastecimiento y seguridad alimentaria que al fin trató de manera digna a las familias campesinas de Colombia, que disminuyó su pobreza, que incrementó sus ingresos. Que podamos entregar una Región que protegió el sistema de páramos más grande del mundo”, sostuvo.

