Un dubitativo Luis Fernando Suárez permitió la derrota de Costa Rica ante Estados Unidos

La selección de Costa Rica cayó ante Estados Unidos por 1-2 luego de arrancar venciendo con gol al primer minuto anotado por Keysher Fuller en visita por la jornada Eliminatoria-Concacaf en Columbus, Ohio.

El partido se mostró problemático para los dirigidos por el técnico colombiano Luis Fernando Suárez, quien perdió a su figura más visible, Keylor Navas, en el segundo tiempo por problemas físicos.

Los norteamericanos encajaron el impacto de la anotación y encontraron la clave para remontar e imponerse en los noventa minutos luego de que Suárez, impusiera una estrategia defensiva para defender el tanto tempranero de Fueller.

El colombiano, quien tiene una relación de sube y baja con la afición y la prensa deportiva de Costa Rica, intentó mover las líneas del mediocampo a 5 minutos del final con los ingresos de Christian Bolaños, Álvaro Saborío y Kendall Waston, pero el balón era propiedad de los norteamericanos, quienes combinaron con virtud potencia física y toque en corto.

El técnico asumió la total responsabilidad de la debacle de la ‘Sele’, ganadora en la jornada dominical ante Honduras y, previamente al encuentro con los norteamericanos, con la papeleta para ingresar en la parte alta de la tabla.

La responsabilidad toda, o sea que en ese sentido uno sabe que cuando es entrenador tiene que asumir todas las consecuencias de lo que se deba, en ese sentido no hay ningún problema, como propia, la situación de los resultados, los buenos y los malos.

Con respecto a la pérdida del balón, una de las claves de la ‘Sele’ para mantener el ritmo de juego, el colombiano respondió que era un problema de “falta de fundamentación” ante la respuesta de la selección norteamericana, cuya característica es el juego de potencia, pero que en este encuentro combinó el toque con la velocidad en los pases:

No supimos tener la pelota bien, me parece que en ese sentido la falta de fundamentación, el elaborar más el juego, porque perdíamos el balón muy rápido fue un factor importante para que ellos dominaran el juego y nosotros no tanto