Rueda afirma que Colombia ya se curó del 6-1 con Ecuador por eliminatorias

Del juego que se llevará a cabo el jueves 14 de octubre en el estadio metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla), uno de los aspectos que más inquieta es la presión que pueda generar a la selección Colombia haber caído 6-1 ante la de Ecuador cerca de un año atrás. Eso y que dados los puntos que suma en las eliminatorias está, casi que obligada, a ganar los partidos que le restan de local.

La preocupación del combinado tricolor también pasa por la dificultad que ha tenido para definir las acciones de gol, razón por la que, por ejemplo, no ha podido sumar de a tres puntos como con el partido contra Paraguay, el pasado 5 de septiembre.

Pues bien, el DT del equipo cafetero, Reinaldo Rueda, conversó con los medios de comunicación este miércoles sobre los temas en mención, además del invicto de la selección y la posibilidad que tanto Juan Guillermo Cuadrado como Juan Fernando Quintero sean titulares. A continuación, algunas de sus declaraciones.

El 6-1 no implica un bloqueo

Acerca de lo que implica enfrentar a Ecuador luego del 6-1 en Quito, que desencadenó la salida del DT portugués Carlos Queiroz, Reinaldo Rueda comentó:

Tuvimos la fortuna de curarnos en Copa América y fue algo que se manejó en un partido muy intenso y disputado. Esos son accidentes que pasan en todos los equipos del mundo... Los muchachos lo asimilaron muy bien y no creo que haya esa ansiedad ni que ese marcador sea un bloqueo para jugar mañana. Indudablemente que existe todo el respeto por Ecuador y el profesor Alfaro, pero creo que ya Colombia se lavó mentalmente de ese juego en Quito”.

Zapata y Borré, con psicólogo

Con respecto a la falta de eficacia de delanteros como Rafael Santos Borré y Duván Zapata, si bien hay que destacar su aporte pivoteando y generando juego, el timonel vallecaucano afirmó que están en tratamiento psicológico.

“Ellos quieren ser eficaces como son en sus clubes y el doctor Caicedo ha sido muy importante para ellos con psicoterapias. De parte nuestra, les damos la confianza y el respaldo; creemos en ellos y siempre trabajamos en campo con ellos en la parte de coordinación y precisión para que se acostumbren al gol”.

Invictos, pese a las críticas

Aunque Rueda ha recibido críticas de un sector de la prensa especializada en Colombia, lo cierto es que la selección continúa invicta tras siete fechas de las eliminatorias, un dato no menor. Sobre ello, el entrenador contó:

“No es fácil hacer esa autoevaluación. Lo primero que se hizo fue tener una reacción psicológica en el equipo por el suceso que tuvo esta selección y la incertidumbre que generaron esos resultados que nos dieron la oportunidad a nosotros para llegar a la selección. Los jugadores fueron muy receptivos desde el primer duelo con Perú y en la Copa América. Tocaba retomar la confianza y que ellos confiaran en sí mismo y eso ha sido lo más importante”.

¿Quintero o Cuadrado como inicialistas?

Una de las preguntas que inquieta a la fanaticada de Colombia es si jugará con Juan Guillermo Cuadrado y, al tiempo, Juan Fernando Quintero como inicialistas. Reinaldo dejó claro que es una posibilidad.

“Ese es el interrogante que me he estado haciendo con las prácticas de ayer y un poco hoy. Creo que son jugadores que por fortuna tienen la polivalencia y depende de las características del partido saben interpretar el juego; saben complementarse muy bien (...). Estoy en ese proceso de elección. Voy a hacer la última charla y el análisis con los jugadores; aún no lo he decidido porque la idea es contrarrestar la fortaleza que tiene Ecuador en ataque y que nosotros seamos superiores” .

