“Nada he sentido más difícil en la vida que ser mamá”, Laura Londoño reflexionó sobre la maternidad

A lo largo y ancho del proceso de ser madre: Embarazo, parto, crianza y todo lo demás que encierra dicho rol, existe entre cada periodo cualquier cantidad de emociones, experiencias, preocupaciones, satisfacciones y la lista podría seguir, por supuesto, la sumatoria de todo hace que ser mamá equivalga a algo complejo, no porque sea negativo, sino porque se requiere de una amplia cantidad de cosas para desempeñarse como tal. De hecho, el martes 12 de octubre Laura Londoño habló de un tema similar en sus redes sociales.

“Hoy más que nunca, a pesar de los muchos roles que como actriz he hecho en la vida, este de ser mamá me tiene pensando, reflexionando y mirando de frente la incertidumbre y los miedos que me genera, tal vez, porque ya sé lo que significa, lo veo diferente y lo dimensiono. Es un trabajo que, aunque el mío es difícil y me he labrado el camino a punta de esfuerzo y dedicación, este me supera muchas veces, me reta y hasta me aflige, nada he sentido más difícil en la vida que ser mamá y entonces las frases como “eso es para machos” o “hay que tener pelotas”, etc, me caen muy mal, ¡que errados que estamos!”.

Es de recordar que, en 2018 la actriz se unió en matrimonio a Santiago Mora; un año después, en 2019, nació su primera hija, quien recibió el nombre de Allegra. Posteriormente, en julio de este 2021 la paisa comunicó que vivirá por segunda vez la experiencia de ser madre.

Ahora, volviendo a poner el foco en su texto sobre la maternidad, Londoño destaca la “fortaleza” femenina y su admiración a quienes son madres. “No es fácil, pero vale toda la pena porque nos expandimos en todas las direcciones, más fuertes, más hermosas, más barracas y poderosas. Feliz día de las madres, hoy un día cualquiera”.

Post en Instagram de Laura Londoño. Foto: @londonotlaura

En el último tiempo, el público de Laura Londoño la vio plasmando su talento como actriz tanto en el terreno televisivo como el cinematográfico. Por ejemplo, estuvo en la versión 2021 ‘Café, con aroma de mujer’, telenovela que concluyó el 24 de septiembre; en cuanto al cine, aportó su talento actoral en el largometraje ‘El olvido que seremos’, estrenada en el año 2020 con Fernando Trueba como director.

Y, entre sus quehaceres laborales, la actriz también se ha desempeñado en lo empresarial, por ejemplo, tiene a ‘Almost Virgin’, una marca de “productos de bienestar sexual”.

Famosas embarazadas en 2021:

Por este tiempo se han escuchado noticias de embarazo entre las famosas colombianas por aquí y por allá. Por ejemplo, la empresaria cucuteña Andreina Fiallo, la presentadora paisa Cristina Hurtado y la cantante cordobesa Adriana Lucía después de 10, 15 años y 9 años (respectivamente) de haber tenido a sus últimos hijos actualmente están embarazadas.

La presentadora bogotana Laura Tobón y las actrices bogotanas Natalia Reyes (ya tuvo a su hija) y Carolina Guerra vivirán la primera experiencia de ser madres, igual que la infuencer Juana Valentina Restrepo; a este listado se le suma Evaluna Montaner que, aunque es venezolana, está casada con el cantante colombiano Camilo Echeverry.

Además, hay otras figuras del entretenimiento nacional que ya tuvieron a sus hijos este año como Andrea Valdiri (segunda hija) y Valerie Domínguez (primer hijo) y la lista podría seguir.

SEGUIR LEYENDO: