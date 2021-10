Ingrid Betancourt le respondió a Daniel Samper Pizano: “él es la pistola, no quien aprieta el gatillo”

Ingrid Betancourt, French-Colombian politician and former FARC hostage, speaks during an act of recognition with the participation of her kidnappers and their now political party Comunes, in Bogota, Colombia June 23, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez

Este domingo el periodista Daniel Samper Pizano publicó una columna de opinión en el portal Los Danieles titulada ‘Bella Durmiente y Bruja Mala’ en la que señala que la excandidata presidencial, Ingrid Betancourt cambio de la primera a la segunda durante su cautiverio por parte de las Farc y después.

En la columna, Samper Pizano recuerda cuando la política decidió demandar al Estado por no haberla protegido cuando se dio su secuestro en 2002 y le agradece, sarcásticamente, el que haya retirado la iniciativa que terminaría pagando el erario público y le recuerda que fue ella quien fue hasta la zona donde la secuestraron a pesar de las advertencias del Ejército y de Presidencia.

Pues este miércoles, Betancourt se refirió a la columna en Caracol Radio y dijo que Samper Pizano estaba en una disyuntiva entre hablar de su hermano, Ernesto Samper y quien fue presidente de Colombia y de ella pero, dice, los intereses del periodista pudieron más.

Frente a su ‘desobediencia’, la mujer dijo que el entonces presidente Andrés Pastrana buscó culparla ya que él le quitó el esquema de seguridad al entrar a la zona y aseguró que era mentira lo de las advertencias.

Samper en el texto dijo que Ingrid sería el ‘Iván Duque’ de Juan Manuel Santos, haciendo referencia a la estrategia de Álvaro Uribe en 2018 para poner como candidato al actual presidente. Ante esto la política se rio y dijo que ya se conoce la respuesta frente a eso. “Lo que le interesaba a Daniel Samper era poner a rondar infundios para crear una conmoción. Lo que me queda claro es que Daniel es la pistola pero no la persona que aprieta el gatillo”, aseveró.

Betancourt dijo que están molestos, refiriéndose a los Samper, de que ella apoye la Coalición de la Esperanza: “cuando hablo con ellos me entusiasmo con el proyecto de país que tienen, con la unidad de criterio, con la voluntad de ir en una opción en contra del clientelismo, lo que es muy difícil en Colombia”.

También se refirió a Juan Manuel Santos y dice que él fue quien la sacó de la selva y quien realizó el proceso de paz y calificó la experiencia de escribir un libro a su lado como “algo que se me da natural”. Y se cuestionó el uso de palabras para la columna en caso de que el protagonista del relato fuera un hombre.

“Me parece que entrar a juzgar a un ser humano por haber vivido cosas de esas naturaleza me parece bastante cobarde”, expresó la excandidata por la afirmación de Samper sobre su cambio de actitud dentro del cautiverio.

Recientemente la excandidata expresó que se arrepentía de no haber continuado con la demanda al Estado colombiano y recordó que hace años pedir paz era “indignante”, pero que ahora entiende el peso de su solicitud en ese momento. “Las víctimas no debíamos pedir justicia, debíamos simplemente agradecer estar vivas y que nos hubieran sacado de la situación en la que estábamos”, aseguro.

Sobre la conciliación expresó que no siguió adelante porque ‘se acobardó’: “Estos hechos para mí son muy fuertes, marcaron la vida de mi familia y mi identidad. Me arrepiento de no haber tenido en su momento la valentía de no dar la pelea hasta el final. Creo sinceramente que cuando me liberan estoy bajo el trauma de esos años de secuestro y cuando se presenta el escándalo de las reparaciones, me acobardé, me acobardé y de eso me arrepiento”, dijo Betancourt desde el Gimnasio Moderno en Bogotá.

Betancourt también dijo que el proceso de paz le regresó incluso derechos a ella como víctima. “La paz en Colombia fue el principio del fin de la victimización y revictimización de las víctimas. Le agradezco a Juan Manuel Santos porque, a mi, el proceso de paz me permitió volver a tener derechos”.

