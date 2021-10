CNE investiga a más de mil candidatos por irregularidades en manejo de recursos de campaña

Consejo Nacional Electoral de Colombia. Archivo particular.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este viernes que está investigando a 1.849 candidatos a las elecciones de 2022 que vienen de 18 partidos, movimientos y coaliciones por incumplir, aparentemente, con las obligaciones en la administración de recursos y la presentación de los informes de sus campañas.

Entre las razones está el no presentar los documentos que certifican el movimiento de los ingresos y gastos o que se hace tarde, también el no nombrar a un gerente de campaña, no abrir cuentas bancarias exclusivas para este recurso y el manejo parcial de las cuentas. Por ahora no hay procesos contra precandidatos presidenciales.

Las investigaciones van en contra 943 candidatos a asambleas, 624 a consejos municipales, 257 a alcaldías y 25 a gobernaciones. El CNE indicó que ha mantenido reuniones y mesas de trabajo con la Superintendencia Financiera y bancos para que faciliten la apertura de cuentas con fines electorales.

“Hay mucha desinformación entre los candidatos, también mucha apatía para cumplir. Otra causa puede ser la imposibilidad de poder cumplir por circunstancias ajenas a los candidatos, entre ellas la negativa del sector financiero para abrir cuentas de campaña a algunos candidatos y partidos políticos, como en algunos casos ha ocurrido con el partido Comunes. Es una situación que se debe acreditar y probar, para exonerarlos de responsabilidad administrativa”.

CNE regula curules de paz

Luego de que se diera a conocer por parte del presidente Iván Duque la reglamentación de las curules de paz, las cuales se eligirán el 13 de marzo de 2022, el Consejo Nacional Electoral informó de los límites de los montos que podrán ser invertidos en estas campañas electorales, las cuales harán campo en la Cámara de Representantes.

Por medio de la resolución 5877 de 2021, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral reglamentó los dineros que podrán ser manejados en las campañas, tarea que estará a cargo de un primer comité de seguimiento electoral, el cual hará vigilancia y control de la implementación de 16 curules que se entregarán a víctimas del conflicto armado.

Esta normativa fue compartida en un primer avance en medio de un evento en Montería, en el que participaron la presidenta del CNE, Doris Ruth Méndez; el ministro del Interior, Daniel Palacios; el registrador Alexánder Vega; la procuradora general Margarita Cabello; el contralor general Carlos Felipe Córdoba, entre otros funcionarios.

De acuerdo con la CNE, las medidas establecidas incluyen la fijación de los límites en los montos de gastos que serán ejecutados en las campañas electorales, regulación del reporte de gastos en la recolección de firmas de las candidaturas de los grupos significativos de ciudadanos, se definirá el número máximo de cuñas radiales, avisos en publicaciones escritas y vallas publicitarias, así como la regulación y manejo en las donaciones que se realicen por medio del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales.

Estos límites aplicarán a las campañas de cada una de las listas de candidatos postulados por las organizaciones de víctimas, organizaciones campesinas u organizaciones sociales, incluyendo las de las mujeres y grupos significativos de ciudadanos, así como los consejos comunitarios, los resguardos y las autoridades indígenas y las Kumpañy.

Ante esto, al igual que los demás aspirantes al Legislativo, deberán reportar los libros de contabilidad y entregarlos a Cuentas Claras, en donde se detallen los ingresos y gastos de las campañas en un informe final.

