El futbolista colombiano Zinedine Zidane pondría a prueba su talento con el Bragantino de Brasil durante una semana

Zinedine Zidane no ha debutado con Atlético Nacional a nivel profesional y ya estará en el fútbol del exterior - crédito Atlético Nacional

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Zinedine Zidane jugará con Red Bull Bragantino, de la primera división en el fútbol brasileño, durante un mes. El joven volante colombiano de 17 años saldría de Atlético Nacional, club dueño de sus derechos deportivos y económicos para que lo vea ese equipo del exterior. La noticia fue revelada por el periodista de ESPN, Juan Camilo Estrada, quien aseguró que la transferencia sería de forma definitiva, sin embargo, el comunicador Juan David Londoño de 365 Socre, con amplío reconocimiento cubriendo al equipo antioqueño, precisó que: “Solo es un mes de entrenamientos a prueba. Por su edad, aún no puede salir del país en una transacción entre clubes”, escribió a través de su red social X.

Zinedine Zidane Bedoya Morales, conocido como ‘Zizu’, pertenece a Atlético Nacional y ya ha tenido participación destacada en las categorías formativas del club antioqueño. La institución lo incorporó desde procesos juveniles después de que comenzara su formación en Cartagena y pasara por Belén La Nubia Arco Zaragoza, donde empezó a llamar la atención por sus condiciones. En 2022, incluso, fue reconocido como el mejor jugador del Baby Fútbol masculino.

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El anuncio de los periodistas Juan David Londoño y Juan Camilo Estrada sobre la llegada de Zinedine Zidane al Bragantino, del fútbol brasileño - crédito @juandl84/@camilo_0/X

Su nombre es un homenaje a la leyenda de Francia

Su nombre también ha acompañado el crecimiento deportivo. Su padre decidió llamarlo Zinedine Zidane como homenaje al exfutbolista francés, ganador del Balón de Oro en 1998 y campeón del Mundial de Francia de ese mismo año. La particularidad ha hecho que el joven sea identificado rápidamente por los aficionados, aunque su intención es construir una carrera propia y no quedarse solamente con la comparación.

Atlético Nacional ha sido una parte importante de ese proceso. Bedoya integró equipos juveniles del club y participó en torneos internacionales. En febrero de 2025 estuvo con la categoría Sub-16 que disputó la Copa Pioneros en Uruguay, mientras que meses después tuvo protagonismo en la MadCup de España con la categoría Sub-19. En ese torneo marcó goles frente a R.S.D. Alcalá, Elite Pro y Nzalang, según informó el propio club antioqueño.

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Él es Zinedine Zidane, la leyenda del fútbol francés que sirvió como inspiración para el nombre de este futbolista colombiano - crédito Reuters

El rendimiento también le permitió aparecer en procesos de selección Colombia. En diciembre de 2025 fue incluido en la convocatoria de la categoría Sub-16 para disputar la Copa UC en Santiago de Chile, donde enfrentó a selecciones y equipos de diferentes características. La Federación Colombiana de Fútbol registró su presencia en la nómina nacional durante el certamen.

Ahora, el siguiente desafío estaría en Brasil. El Red Bull Bragantino aparece como el escenario en el que Bedoya tendría la posibilidad de permanecer durante aproximadamente un mes para entrenarse, competir en el contexto formativo y ser observado por los responsables deportivos de la institución. No se trataría, por ahora, de una transferencia definitiva, sino de una oportunidad para evaluar sus condiciones y su adaptación a una estructura diferente.

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Henry Mosquera es el colombiano con mejor recuerdo en Red Bull Bragantino, el nuevo equipo, por un mes, de Zinedine Zidane - crédito Amanda Perobelli/Reuters

Los futbolistas colombianos que han pasado por Red Bull Bragantino de Brasil

El interés resulta significativo porque Bragantino ya conoce el mercado colombiano y ha contado con jugadores procedentes del país. Uno de los casos más destacados es Henry Mosquera, extremo que llegó desde Envigado y se consolidó en el primer equipo brasileño. También han pasado por las categorías del club otros futbolistas colombianos, como Johan Caicedo y Sergio Palacios.

La edad de Bedoya, sin embargo, hace que cualquier eventual operación internacional tenga requisitos específicos. Al tratarse de un menor de 18 años, una transferencia internacional está restringida por el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA. Existen excepciones relacionadas con situaciones familiares, cercanía fronteriza o razones humanitarias, pero deben ser revisadas y aprobadas bajo las condiciones establecidas.

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Por eso, esta experiencia en Brasil puede representar más que una simple prueba deportiva. Para Bedoya será una oportunidad de conocer otro entorno futbolístico, mientras que para Bragantino significará observar de cerca a un juvenil colombiano que ya acumula experiencia internacional.